عبدالرحمان قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۰ خانه ورزش روستایی در چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود، اظهار داشت: توسعه خانه های ورزش روستایی در روستا های چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف مسئولان است.

وی عنوان کرد: خانه های ورزش روستایی در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز ارتقای بخش ورزش چهارمحال و بختیاری می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توسعه خانه های ورزش روستایی در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز شناسایی نخبگان ورزشی در روستاها می شود و با هدایت این نخبگان در مسیر قهرمانی، می توان موجب شکوفایی استعدادهای ورزشی در این استان شد.