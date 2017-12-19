تداوم هوای آلوده در تهران و شهرهای صنعتی

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی گفت: تا صبح پنجشنبه هوای شهرهای صنعتی و پر جمعیت تهران، کرج، اراک، اصفهان غبار آلود پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: هوای شهرهای تبریز و ارومیه نیز امروزغبارالود خواهد بود. امروز در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و سواحل دریای عمان رشد ابر رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی تاکید کرد: روزهای چهارشنبه و پنج شنبه با گذر متناوب موج تراز میانی جو در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود، این وضعیت روز پنج شنبه در دامنه های البرز مرکزی و سواحل غربی خزر رخ خواهد داد که پیامد آن کاهش تدریجی غبار در شهرهای صنعتی تهران، کرج واراک دراین روز است.