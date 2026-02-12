به گزارش خبرنگار مهرT هفته شانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (پنج‌شنبه ۲۳ بهمن) به صورت متمرکز در دو سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم و خانه والیبال تهران پیگیری می‌شود.

در نخستین دیدار این هفته لیگ برتر مردان در خانه والیبال که از ساعت ۱۲ آغاز شد، تیم‌های شهرداری ارومیه و فولاد مبارکه سپاهان به مصاف یکدیگر رفتند که شاگردان محمد محمدکاظم در تیم اصفهان موفق به شکست سه بر صفر حریف شدند.

شهرداری ارومیه در این مسابقه در سه ست متوالی و با امتیازهای ۳۳ بر ۳۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۷ نتیجه را واگذار کردند تا پنجمین شکست فصل خود را تجربه کنند. ارومیه در دیدار رفت نیز سه بر صفر مغلوب شده بود.

سپاهانی‌ها با کسب این پیروزی که یازدهمین برد آنها بود، ۳۲ امتیازی شدند و رتبه بهتر جدول را از ارومیه گرفتند.

تیم شهرداری ارومیه این بازی را با ترکیب متین احمدی، محمد فلاح، امیررضا آفتاب آذری، سلیم چپرلی، ایلشن داوودی پور، محمد بربست و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) آغاز کرد.

در آنسوی میدان نیز آرمین تشکری، امیر غفور، علیرضا بهبودی، شایان شاهسوند، محمد صادقی، سهند الله‌وردیان و علی موذن (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم فولاد مبارکه سپاهان بودند.

احمد سرمست و احمد دامغانی نژاد ناظران فنی و داوری این دیدار بودند که به مدت ۱۱۲ دقیقه طول کشید.

مرتضی اکرمی، مجتبی بیداریان و داود نافعی نیز به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

از دقایقی دیگر و در دومین دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر مردان در خانه والیبال تهران، تیم‌های استقلال گنبد و مهرگان نور به مصاف یکدیگر می‌روند.

همچنین تیم های پیکان تهران و چادرملو اردکان نیز در دیگر دیدار همزمان به مصاف هم رفتند که خودروسازان توانستند ۳ بر یک از سد چادرملو عبور کنند.