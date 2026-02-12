به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی فراخوان دو رویداد مهم علمی و فرهنگی دانشجویی را منتشر کرد.

در بیست‌ودومین جشنواره ملی پایان‌نامه سال، دانشجویان و طلاب مقاطع تحصیلات تکمیلی که بین ۱ مهر ۱۴۰۲ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از پایان‌نامه خود دفاع کرده‌اند، می‌توانند آثار خود را ثبت کنند.

در سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی نیز، دانشجویان و طلاب مولف و مترجم که کتاب خود را در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ منتشر کرده‌اند، می‌توانند برای شرکت در جشنواره اقدام کنند.

ثبت‌نام در هر دو جشنواره تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت اثر و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.isba.ir مراجعه کرده یا با شماره تماس ۰۲۱۶۶۹۵۲۷۲۷ ارتباط برقرار کنند.

این جشنواره‌ها با هدف شناسایی و تقدیر از پژوهش‌ها و آثار برجسته دانشجویان و طلاب برگزار می‌شوند و فرصتی مهم برای ارتقای فعالیت‌های علمی و فرهنگی این گروه‌ها فراهم می‌آورند.