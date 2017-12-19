یک سوم کاهش کشته سوانح کشوری مربوط به قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرالله بیگلری در مراسم تجلیل از راهداران، رانندگان شبکه حمل و نقل کالا و مسافر، پیش کسوتان و فعالان عرصه حمل و نقل که روز سه شنبه به مناسبت روز راهداری در محل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای قزوین برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین از نظر وسعت با یک درصد مساحت کشور حدود ۱۵ درصد ترافیک کشور را به خود اختصاص داده که روزانه بیش از ۴ هزار دستگاه تریلر از محورهای مواصلاتی استان تردد می کند.

وی اضافه کرد: همچنین روزانه دو هزار دستگاه اتوبوس مسافربری از جاده های استان عبور می کنند که خوشبختانه با اقدامات ایمنی انجام شده در یک سال گذشته هیچ کشته ای در سانحه اتوبوسها رخ نداده است.

بیگلری بیان کرد: در روزهای تعطیلی و مناسبتها گاهی روزانه ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو از محورهای استان عبور می کنند که با اجرای طرح های ویژه توسط پلیس راه، راهداری و سایر دستگاهها وضعیت ایمنی راهها مطلوب است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته شاهد کاهش کشته ها در سوانح جاده ای استان بودیم و امسال تعداد ۲۰ نفر از کشته های جاده ها کم شده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآورشد: در سال ۵۷ تعداد خودروهای کشور حدود دو میلیون دستگاه بود که در سال ۸۰ این تعداد به ۷ میلیون دستگاه رسید و در سال گذشته ۱۹ میلیون خودرو در کشور داشته ایم.

وی اضافه کرد: در سال گذشته تعداد کشته های سوانح جاده ای در استان به ۶۷۵ نفر رسید که امسال این تعداد به ۳۰۷ نفر رسید و در طول ۱۰ سال گذشته شاهد کاهش ۵۰ درصدی حوادث هستیم.

یک سوم کاهش کشته ها در سوانح کشوری مربوط به قزوین است

سرهنگ بیگلری اظهارداشت: یک سوم کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح جاده ای کشور مربوط به استان قزوین است و این آمار نشان می دهد برنامه ریزی انجام شده در استان برای ایمن شدن سفرها نتیجه بخش بوده است.

وی بیان کرد: با رفع نقاط حادثه خیز می توان نسبت به کاهش حوادث اقدام کرد و سفر ایمن و راحتی را برای رانندگان مسرهای مواصلاتی استان رقم زد.

در این مراسم از تعدادی از رانندگان نمونه شبکه حمل و نقل کالا و مسافر، پیش کسوتان عرصه حمل و نقل، مدیران دستگاههای اجرایی فعال و انجمن های صنفی، راهداران و زنان راننده نمونه استان تجلیل شد.

در این مراسم علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، ایرج زاهدپور مدیرکل مدیریت بحران استانداری، روسای کانون های صنفی و انجمن های حمل و نقل کالا و مسافر و جمعی از راهداران و رانندگان استان نیز حضور داشتند.