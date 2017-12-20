سومین محموله صادراتی سایپا به لبنان ارسال شد

به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سایپا؛ در مراسمی که باحضور معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا و جمعی از معاونان و مدیران این مجموعه برگزار شد، گروه سایپا سومین محموله صادراتی خود به تعداد ۱۰۰ دستگاه خودرو، شامل خودروهای وانت ریچ، برلیانس H۲۲۰، H۲۳۰، H۳۲۰ و H۳۳۰ و همچنین خودرو آریو را به کشور لبنان صادر کرد.

گروه خودروسازی سایپا به عنوان نخستین شرکت خودروساز ایرانی است که در کشور لبنان توانسته محصولات خود را عرضه وبرند ایرانی سایپا را تثبیت کند.

گروه سایپا در حال حاضر شش نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را در کشور لبنان به صورت فعال در اختیار دارد که فروش محصولات را بر عهده دارند و نمایندگی مرکزی مکانیکاگروپ در بیروت به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و در ۹ طبقه، وظیفه ارائه خدمات فروش و پس از فروش محصولات سایپا را برعهده دارد.

در این مراسم معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا در سخنانی گفت: بازار کشور لبنان به دلیل وجود خودروهای بسیار مدرن و به روز، شرایط رقابتی دشواری دارد اما گروه خودروسازی سایپا توانسته در این بازار به خوبی فعالیت کند.

محسن جوان اظهارکرد: یکی از عوامل موفقیت گروه سایپا در بازار لبنان، سطح رضایت مشتریان از محصولات گروه است که با برخورداری از فاکتورهای رقابتی نظیر قیمت اقتصادی، مصرف سوخت مناسب و برخورداری از امکانات و قابلیت های روز، می توانند در این بازار حضور داشته باشند.

وی افزود: با توجه به صادرات ۴۰۰ دستگاه خودرو در سال جاری میلادی، قرار است در سال ۲۰۱۸ بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تعداد هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو از محصولات گروه به کشور لبنان صادر گردد.

معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا در ادامه با بیان این که یکی از کارهای مهم سایپا در بازار لبنان معرفی برند بوده است، تصریح کرد: قصد داریم در آینده همزمان با عرضه خودروهای کوییک و ساینا اتوماتیک در ایران، این دو خودرو را در کشور لبنان نیز عرضه کنیم.