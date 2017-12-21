فلسطین تنها نیست/زیربار زورگویی آمریکا نمی رویم

به گزارش خبرگزاری مهر، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد پیش نویس طرحی در مورد بیت المقدس و حل و فصل اختلافات در خصوص آن اظهار داشت که یکی از اعضای سازمان ملل، بقیه را تهدید می‌کند که با این قطعنامه مخالفت کنید؛ این زورگویی است و ما آن را قبول نمی کنیم.

وی ادامه داد: ما بارها اینجا جمع شدیم و اعلام کرده ایم که فلسطینی‌ها باید حق حیات و لذت بردن از دارایی هایی خود را داشته باشند ولی به زعم این تلاش ما، اشغال غیرقانونی هنوز ادامه دارد.

وزیر خارجه ترکیه افزود: نسل‌های زیادی از فلسطینی‌ها، مورد خشونت و تبعیض سازمان یافته واقع شده‌اند. امروز آمده ایم تا بگوییم که فلسطین تنها نیست و هنوز هم آرمان ماست.

چاووش اوغلو با اشاره به تصمیم آمریکا برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی گفت: این تصمیم نقض قوانین بین‌المللی و همه قطعنامه‌های سازمان ملل است. این اقدام حمله به همه ارزش‌های جهان‌ شمول است.

وزیر امور خارجه ترکیه ادامه داد که متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل باز هم به خاطر مواجهه با استقاده از حق وتو، نتوانست وظایف ذاتی خود را انجام دهد و حالا وظیفه اجرای عدالت، بر عهده مجمع عمومی است.

وی افزود: یکی از اعضای سازمان ملل، پیش از شروع این جلسه، دیگر اعضا را تهدید کرد که باید به این قطعنامه «نه» بگویند وگرنه با عواقب کار خود روبرو خواهند شد. حتی برخی از ما به قطع کمک‌های توسعه‌ای تهدید شدیم. این رفتار غیرقابل ‌قبول است. این زورگویی است و اعضای سازمان ملل در برابر آن سر خم نمی‌کنند.

چاووش اوغلو گفت: این بر خلاف قواعد اخلاقی است که فکر می‌کنیم شرافت اعضای سازمان ملل، فروشی است؛ بگذارید این‌طور بگویم، شما نمی‌توانید ما را بترسانید، شما می‌توانید قوی باشید اما این برای شما حق نمی‌آورد. ملت ترکیه هیچ‌گاه مردم فلسطین را تنها نمی‌گذارد.