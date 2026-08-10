ایوب آقاخانی دبیر چهل‌ و پنجمین جشنواره تئاتر فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر امروز ۱۹ مرداد و پس از نخستین نشست شورای سیاستگذاری چهل و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، ایوب آقاخانی هنرمند شناخته شده تئاتر کشور، ضمن دیدار با مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ حکم دبیر جشنواره تئاتر فجر را دریافت کرد.

شفیعی در این دیدار با تاکید بر نقش ویژه جشنواره تئاتر فجر در توسعه هنرهای نمایشی کشور، گفت: لازم است در برگزاری این دوره از جشنواره، ضمن به‌کارگیری تجربیات موفق گذشته، از طرح های نوآورانه و راهگشا نیز به خوبی بهره برده شود.

ایوب آقاخانی دارای تحصیلات عالیه تئاتر، چند دهه است که به عنوان یک فعال جدی تئاتر شناخته می شود. او که همزمان با نویسندگی، کارگردانی و بازیگری مسئولیت های اجرایی مهمی هم در کارنامه اش دارد به عنوان یک چهره دانشگاهی موفق و تاثیرگذار به شمار می رود. وی موسس و سرپرست یکی از فعال ترین گروه های تئاتر به نام «گروه تئاتر پوشه» است که از سال ۱۳۷۴ آن را در روزهای دانشجویی اش تاسیس کرده است.

انتشار چهل و شش عنوان کتاب، کارگردانی بیست و پنج تئاتر و بازیگری در بیش از صد عنوان تئاتر، فیلم و سریال و ده ها جایزه شاخص در حوزه های نویسندگی، بازیگری، کارگردانی و تالیف و همچنین داوری و مدیریت در جشنواره های مختلف از دهه هفتاد تاکنون و فعالیت های پایدار رسانه ای از او چهره ای خاص در جامعه تئاتر ساخته است. در حال حاضر وی مدیر گروه تئاتر دانشگاه بین المللی سوره است.