به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه امروز جمعه و به دنبال رأی قاطع روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل علیه تصمیم ۶ دسامبر سال جاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرد: امیدوارم که دولت آمریکا از تصویب قطعنامه قدس درس بگیرد و از تصمیم نادرست خود در این رابطه دست بردارد.

ایلدریم ادامه داد: این یک پیام واضح به واشنگتن است. ذهنیت «من انجام دادم و شد»، در نظام جهان فاقد اعتبار است. روز گذشته، این واقعیت جهانی که قدرتمند بودن به معنی مُحق بودن نیست بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل تأیید شد.

نخست‌وزیر ترکیه در ادامه افزود: ترکیه به پیگیری این مسئله ادامه خواهد داد. قصد و تلاش ما همبستگی با افراد محق است.

لازم به ذکر است، مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را به تصویب رساند.

کشورهای مخالف با این قطعنامه، آمریکا، گواتمالا، هندوراس، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، توگو و رژیم صهیونیستی بودند.

بر اساس این قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل، قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نشناخت.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۶ دسامبر سال جاری میلادی (۱۵ آذر ماه) اعلام کرده بود که قصد دارد سفارت آمریکا را به بیت المقدس منتقل کند و آن را به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل معرفی کند.