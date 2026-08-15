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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

طرح ملی ثبت و نقشه‌برداری استقرارگاه‌های عشایری در آذربایجان شرقی

طرح ملی ثبت و نقشه‌برداری استقرارگاه‌های عشایری در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی از آغاز اجرای طرح ملی ثبت و نقشه‌برداری مشخصات جغرافیایی استقرارگاه‌های عشایری با بهره‌گیری از گیرنده‌های مولتی‌فرکانس (GNSS) در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی روز شنبه در نشست هماهنگی اجرای این طرح اظهار کرد: پروژه ملی ثبت و نقشه‌برداری استقرارگاه‌های عشایری با هدف تعیین دقیق مختصات جغرافیایی (UTM) استقرارگاه‌های عشایری و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مکان‌محور برای مدیریت هوشمند جامعه عشایری در ۱۵ استان کشور در حال اجراست.

سبزیچی با اشاره به جایگاه عشایر در اقتصاد و تولید کشور گفت: عشایر علاوه بر نقش مهم در تولید و تأمین امنیت غذایی، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های اقتصادی و تولید پایدار برخوردارند و از این رو برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات به این جامعه نیازمند برخورداری از اطلاعات به‌روز، دقیق و مکان‌محور است.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این طرح، تبدیل اطلاعات پراکنده موجود به یک «اطلس مکان‌محور» دقیق و قابل اتکاست تا بتوان از آن در ارائه خدمات هوشمند، مدیریت بحران، برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع استفاده کرد.

وی تأکید کرد: موفقیت این طرح نیازمند هم‌افزایی بین دستگاهی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های آماری و نقشه‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی است و باید زمینه تبادل اطلاعات و ایجاد قابلیت ارتباط میان سامانه‌های مرتبط فراهم شود.

علی سبزیچی افزود:در این طرح، مرکز آمار ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور نیز مشارکت دارند و در گام نخست، ۱۵ استان برای اجرای عملیات انتخاب شده‌اند که در آذربایجان شرقی، فاز نخست اجرای طرح بر ثبت اطلاعات مکانی و جمعیتی استقرارگاه‌های ییلاقی عشایر شهرستان‌های خداآفرین و کلیبر متمرکز است.

فرهاد ذوقی، معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه اظهار کرد: برخی اقداماتی که در مقاطع مختلف انجام می‌شود، در واقع سنگ‌بنایی برای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آینده است.

وی با اشاره به اینکه آخرین سرشماری عشایر کشور در سال ۱۳۸۷ انجام شده است، افزود: اطلاعات حاصل از آن سرشماری همچنان مبنای بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها قرار دارد، اما برای برنامه‌ریزی دقیق در شرایط امروز و آینده، به اطلاعات مکانی و جمعیتی به‌روز نیاز داریم.

ذوقی ادامه داد: اگر در آینده اطلاعات مکانی استقرارگاه‌ها دقیق نباشد، امکان برنامه‌ریزی و اجرای صحیح فعالیت‌ها و ارائه خدمات نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین ثبت دقیق اطلاعات مکانی امروز می‌تواند زیرساخت تصمیم‌گیری‌های سال‌های آینده باشد.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به تغییرات احتمالی در الگوی اقتصادی جامعه عشایری گفت: اقتصاد عشایر در آینده ممکن است صرفاً مبتنی بر دامپروری نباشد و ظرفیت‌هایی همچون گردشگری و صنایع دستی نیز در معیشت آنان نقش بیشتری پیدا کند؛ بنابراین شناخت دقیق موقعیت، ظرفیت‌ها و استقرارگاه‌های عشایری برای برنامه‌ریزی آینده ضروری است.

وی بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای اجرای مطلوب این پروژه تأکید کرد و گفت: ایجاد امکان تبادل اطلاعات میان سامانه‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت داده‌ها و نقشه‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند به افزایش دقت و اثربخشی طرح کمک کند.

ذوقی همچنین بر ضرورت وحدت رویه در ثبت و برداشت اطلاعات میدانی تأکید کرد و گفت: اطلاعاتی که در جریان اجرای این پروژه ثبت می‌شود، باید با دقت و بر اساس استانداردهای مشخص جمع‌آوری شود تا در سال‌های آینده نیز قابلیت استفاده و استناد داشته باشد.

این نشست با هدف هماهنگی میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره‌کل امور عشایر آذربایجان شرقی و تبیین ابعاد فنی و اجرایی طرح برگزار شد و بر فراهم کردن زمینه همکاری‌های مشترک برای اجرای مطلوب پروژه تأکید شد.

کد مطلب 6917180

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