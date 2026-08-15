به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی روز شنبه در نشست هماهنگی اجرای این طرح اظهار کرد: پروژه ملی ثبت و نقشهبرداری استقرارگاههای عشایری با هدف تعیین دقیق مختصات جغرافیایی (UTM) استقرارگاههای عشایری و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مکانمحور برای مدیریت هوشمند جامعه عشایری در ۱۵ استان کشور در حال اجراست.
سبزیچی با اشاره به جایگاه عشایر در اقتصاد و تولید کشور گفت: عشایر علاوه بر نقش مهم در تولید و تأمین امنیت غذایی، از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای اقتصادی و تولید پایدار برخوردارند و از این رو برنامهریزی دقیق برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات به این جامعه نیازمند برخورداری از اطلاعات بهروز، دقیق و مکانمحور است.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این طرح، تبدیل اطلاعات پراکنده موجود به یک «اطلس مکانمحور» دقیق و قابل اتکاست تا بتوان از آن در ارائه خدمات هوشمند، مدیریت بحران، برنامهریزی و توزیع عادلانه منابع استفاده کرد.
وی تأکید کرد: موفقیت این طرح نیازمند همافزایی بین دستگاهی و بهرهگیری از زیرساختهای آماری و نقشههای موجود در دستگاههای اجرایی است و باید زمینه تبادل اطلاعات و ایجاد قابلیت ارتباط میان سامانههای مرتبط فراهم شود.
علی سبزیچی افزود:در این طرح، مرکز آمار ایران و سازمان نقشهبرداری کشور نیز مشارکت دارند و در گام نخست، ۱۵ استان برای اجرای عملیات انتخاب شدهاند که در آذربایجان شرقی، فاز نخست اجرای طرح بر ثبت اطلاعات مکانی و جمعیتی استقرارگاههای ییلاقی عشایر شهرستانهای خداآفرین و کلیبر متمرکز است.
فرهاد ذوقی، معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه اظهار کرد: برخی اقداماتی که در مقاطع مختلف انجام میشود، در واقع سنگبنایی برای برنامهریزیها و تصمیمگیریهای آینده است.
وی با اشاره به اینکه آخرین سرشماری عشایر کشور در سال ۱۳۸۷ انجام شده است، افزود: اطلاعات حاصل از آن سرشماری همچنان مبنای بسیاری از برنامهریزیها قرار دارد، اما برای برنامهریزی دقیق در شرایط امروز و آینده، به اطلاعات مکانی و جمعیتی بهروز نیاز داریم.
ذوقی ادامه داد: اگر در آینده اطلاعات مکانی استقرارگاهها دقیق نباشد، امکان برنامهریزی و اجرای صحیح فعالیتها و ارائه خدمات نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین ثبت دقیق اطلاعات مکانی امروز میتواند زیرساخت تصمیمگیریهای سالهای آینده باشد.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی با اشاره به تغییرات احتمالی در الگوی اقتصادی جامعه عشایری گفت: اقتصاد عشایر در آینده ممکن است صرفاً مبتنی بر دامپروری نباشد و ظرفیتهایی همچون گردشگری و صنایع دستی نیز در معیشت آنان نقش بیشتری پیدا کند؛ بنابراین شناخت دقیق موقعیت، ظرفیتها و استقرارگاههای عشایری برای برنامهریزی آینده ضروری است.
وی بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای اجرای مطلوب این پروژه تأکید کرد و گفت: ایجاد امکان تبادل اطلاعات میان سامانههای مرتبط و استفاده از ظرفیت دادهها و نقشههای موجود در دستگاههای اجرایی، میتواند به افزایش دقت و اثربخشی طرح کمک کند.
ذوقی همچنین بر ضرورت وحدت رویه در ثبت و برداشت اطلاعات میدانی تأکید کرد و گفت: اطلاعاتی که در جریان اجرای این پروژه ثبت میشود، باید با دقت و بر اساس استانداردهای مشخص جمعآوری شود تا در سالهای آینده نیز قابلیت استفاده و استناد داشته باشد.
این نشست با هدف هماهنگی میان سازمان مدیریت و برنامهریزی و ادارهکل امور عشایر آذربایجان شرقی و تبیین ابعاد فنی و اجرایی طرح برگزار شد و بر فراهم کردن زمینه همکاریهای مشترک برای اجرای مطلوب پروژه تأکید شد.
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