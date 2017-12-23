روزهای خوب نفت در راه است/ به جایگاه استقلال کاری نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظرزاده که به جای فراز کمالوند در نشست خبری ظهر امروز این تیم قبل از دیدار برابر استقلال تهران حاضر شده بود، گفت: قبل از هر چیز بابت غیبت فراز کمالوند از شما دوستان عذرخواهی می کنم. با توجه به جلسه غیرمترقبه ای که قرار بود در آبادان برای بهبود وضعیت نفت برگزار شود سرمربی تیم مجبور شد صبح امروز به آبادان سفر کند تا طی جلسه ای که با مدیرعامل باشگاه خواهد داشت هر چه زودتر مشکلات این تیم برطرف شود.

وی در خصوص دیدار فردای نفت برابر استقلال گفت: دو بازی بسیار مهم با استقلال در لیگ و جام حذفی خواهیم داشت. برای این دو بازی برنامه ریزی خاصی انجام داده ایم و بازیکنان از شرایط خوبی برخوردارند و آماده هستیم فردا یک بازی زیبا را مقابل استقلال به نمایش بگذاریم.

مربی نفت آبادان تاکید کرد: به جایگاه استقلال کاری نداریم. می دانیم این تیم یکی از بهترین های فوتبال ایران است و هفته هاست که بازی های زیبایی به نمایش می گذارد. بنابراین برنامه ریزی خوبی برای این دیدار کرده ایم و آماده ایم با دست پر به آبادان بازگردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا محروم و مصدومی برای این دیدار دارید یا خیر گفت: خوشبختانه همه بازیکنان ما در شرایط آمادگی خوبی به سر می برند و همه آماده دیدار فردا برابر استقلال هستند.

نظرزاده در خصوص دیدار نفت آبادان مقابل استقلال در جام حذفی هم گفت: ما پرسپولیس را در تهران شکست دادیم و باید با یک برنامه متفاوت به فکر دیدار برابر استقلال در جام حذفی باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات نفت بعد از اتفاقاتی که در بازی با پرسپولیس افتاد، حل شده است یا خیر؟ گفت: حضور سرمربی تیم در آبادان و ملاقات با مدیرعامل نشانگر آن است که خبرهای خوبی در راه است و ان شاءالله نفت را روز به روز بهتر خواهید دید زیرا مشکلات حل می شود.

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا قرار است زمان و ساعت دیدار نفت برابر استقلال در جام حذفی تغییر کند یا خیر؟ گفت: با شرایطی که ما داریم به دنبال این هستیم تا بتوانیم زمان و ساعت بازی را تغییر بدهیم. البته باید ببینیم سازمان لیگ با ما همکاری می کند یا خیر.