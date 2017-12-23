شماره نهم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به صورت دو فصلنامه با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.



مطالبی که شماره ۹ مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی دربرگرفته به شرح ذیل است:



ماهیت پول از منظر فقه اسلامی(مهدی رهبر، منیره خطیبی)،آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران(خدیجه مرادی، مستانه امیری)، مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی(محمدعادل ضیایی، سید فاضل رستمی)، قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی(مجید وزیری، نورالدین سعیدیانی)، مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر(اسدالله لطفی)، حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی(علی­رضا عابدی سرآسیا، اعظم امینی)



همچنین چکیده عربی و انگلیسی مقالات نیز در بخش پایانی این مجله چاپ شده است.