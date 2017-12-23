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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

شماره نهم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن منتشر شد

شماره نهم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن منتشر شد

شماره نهم مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نخستین مجله تخصصی در حوزه فقه مقارن مذاهب اسلامی چاپ و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به صورت  دو فصلنامه با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.
 
مطالبی که شماره ۹ مجله علمی  ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی دربرگرفته به شرح ذیل است:
 
ماهیت پول از منظر فقه اسلامی(مهدی رهبر، منیره خطیبی)،آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران(خدیجه مرادی، مستانه امیری)، مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی(محمدعادل ضیایی، سید فاضل رستمی)، قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی(مجید وزیری، نورالدین سعیدیانی)، مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر(اسدالله لطفی)، حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی(علی­رضا عابدی سرآسیا، اعظم امینی)
 
همچنین چکیده عربی و انگلیسی مقالات نیز در بخش پایانی این مجله چاپ شده است.

کد مطلب 4180459
سارا فرجی

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