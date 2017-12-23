شماره نهم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی به صورت دو فصلنامه با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.
مطالبی که شماره ۹ مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی دربرگرفته به شرح ذیل است:
ماهیت پول از منظر فقه اسلامی(مهدی رهبر، منیره خطیبی)،آثار تخلف ولیقهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران(خدیجه مرادی، مستانه امیری)، مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی(محمدعادل ضیایی، سید فاضل رستمی)، قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی(مجید وزیری، نورالدین سعیدیانی)، مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر(اسدالله لطفی)، حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی(علیرضا عابدی سرآسیا، اعظم امینی)
همچنین چکیده عربی و انگلیسی مقالات نیز در بخش پایانی این مجله چاپ شده است.
شماره نهم مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نخستین مجله تخصصی در حوزه فقه مقارن مذاهب اسلامی چاپ و روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی به صورت دو فصلنامه با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.
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