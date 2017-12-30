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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

ورود سامانه بارشی به جو استان کرمانشاه/کاهش دمای هوا

ورود سامانه بارشی به جو استان کرمانشاه/کاهش دمای هوا

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از ورود سامانه بارشی به جو استان کرمانشاه و کاهش دمای هوا در نتیجه این سامانه خبر داد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه بارشی به جو استان کرمانشاه خبر داد و گفت: هوای استان طی امروز و فردا در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد ملایم پیش بینی می شود.

وی افزود: در روزهای دوشنبه و سه شنبه موجی ناپایدار جو استان را تحت تاثیر قرار داده، ضمن کاهش دمای هوا بخصوص دمای روزانه، در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارندگی بویژه در نواحی شمالغرب استان می شود.

 مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش علاوه بر ارتفاعات، احتمالاً در برخی نواحی سردسیر نیز به شکل برف مشاهده خواهد شد.

وی گفت: وزش باد که در بعضی ساعات روز دوشنبه نسبتاً شدید خواهد بود، ممکن است سبب نفوذ گردوغبار نسبتاً رقیق به نواحی مرزی استان شود.

خسروی ادامه داد: با خروج این موج از جو استان و تضعیف شرایط نا پایدار، از روز چهارشنبه تا پایان هفته، دمای هوای شبانه بطور نسبی کاهش خواهد یافت. همچنین در اوایل روز چهارشنبه، احتمال تشکیل مه صبحگاهی در برخی نقاط از سطح استان پیش بینی می شود.

کد مطلب 4186652

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