به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش زابلی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه ضمن اعلام خبر فوق گفت: کارشناسان اداره ساماندهی این معاونت از کیوسک های مطبوعاتی واقع در محدوده نواحی سه گانه منطقه۲۱ بازدید کرده و متصدیان را ملزم به رفع موانع فیزیکی، جمع آوری ملحقات و شستشوی سایبان ها با تاکید بر حفظ نظم و آراستگی هرچه بیشتر کیوسک های مطبوعاتی کردند.

وی با اشاره به اینکه ضمن بازدید از کیوسک‌های سطح منطقه۲۱، کیوسک‌های مطبوعاتی غیر مجاز پلمب خواهند شد، افزود: کیوسک‌های مطبوعاتی، باید به هویت اصلی‌شان بازگردند، تنها محل ارائه روزنامه مطبوعاتی باشند و اگر ممنوعیت فروش دخانیات و تنقلات در کیوسک‌های مطبوعاتی لحاظ نشود، قطعا برخورد قانونی لازم طبق ضوابط موجود در این خصوص از سوی اداره ساماندهی معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ انجام خواهد شد.

زابلی هدف از انجام نظارت بر واحدهای صنفی را رعایت حقوق و حفظ رفاه شهروندان منطقه۲۱ عنوان و خاطرنشان کرد: هر صنف و شغلی که در سطح معابر عمومی ورودی غربی پایتخت برای شهروندان ایجاد مزاحمت کند با آن‌ها قاطعانه برخورد می‌شود.