بازوند: تونل شماره دو محور کندوان در دست ساخت است؛ رفع گره های ترافیکی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر جمعه در بازدید میدانی از پروژههای حوزه راه و شهرسازی مازندران، محور مرزنآباد – دزدبن را یکی از طرحهای اثرگذار در شبکه حملونقل غرب استان دانست و گفت: این محور به طول حدود ۱۶ کیلومتر طراحی شده که بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده و بخشهای دیگر در مراحل مختلف اجرا و مطالعه قرار دارد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۴.۵ کیلومتر از این مسیر تکمیل شده است، افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی پنج کیلومتر دیگر در دستور کار قرار دارد و این محور شامل چهار پل و پنج تونل است که بخشی از تونلها وارد فاز اجرایی شدهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دو تونل با مجموع طول نزدیک به دو کیلومتر پس از اتمام مطالعات، هماکنون در حال احداث است و مطالعات دو تونل دیگر نیز در حال انجام بوده و مجموع طول پلهای پیشبینیشده این محور به حدود ۳۰۰ متر میرسد.
بازوند با تأکید بر اهمیت این مسیر در ترددهای پرترافیک غرب مازندران اظهار کرد: تکمیل محور مرزنآباد – دزدبن ضمن افزایش ایمنی عبور و مرور، موجب کاهش زمان سفر و روانسازی ترافیک در روزهای اوج سفر، بهویژه تعطیلات خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای محور کرج – چالوس اشاره کرد و گفت: در محدوده مکارود – دزدبن، عملیات اجرایی تونل شماره ۲ به طول ۸۲۷ متر در حال انجام است که با در نظر گرفتن استانداردهای ایمنی، شامل دو باند عبوری و فضاهای جانبی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین محور مرزنآباد – کلاردشت را از مسیرهای مهم گردشگری استان برشمرد و افزود: این مسیر ۱۶.۵ کیلومتری با هدف ارتقای سطح خدمات جادهای و افزایش ظرفیت تردد در حال اجراست.
بازوند در ادامه درباره زیرگذر طویر بیان کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در ساماندهی جریان ترافیک منطقه دارد و از بروز توقفهای ناگهانی در محور جلوگیری میکند.
وی در پایان با اشاره به روند اجرای پل بسندهرود گفت: این پل با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۵ درصد در مراحل پایانی قرار دارد و با تکمیل رمپها و عرشه، بخش مهمی از مشکلات ترافیکی منطقه برطرف خواهد شد.
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