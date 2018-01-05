گردشگری دینی ظرفیت ویژه ای برای دامغان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان در بازدید روز جمعه مسئولان از بناهای تاریخی دامغان به مناسبت روز میراث فرهنگی، ضمن بیان اینکه می بایست به گردشگری دینی اهمیتی ویژه بدهیم، تاکید کرد: دامغان با داشتن اماکن و بقاع متبرکه قدیمی و فاخری مانند تاریخانه، آستان مقدس امامزاده قاسم(ع)، امازادگان متبرکه و ده ها مکان تاریخی و ارزشمند دیگر می تواند مهد گردشگری دینی باشد.

وی خواستار نگاه ویژه مسئولان به این ابنیه و زیر ساخت ها شد و افزود: علاوه بر بناهای تاریخی، دامغان دارای میراث معنوی ماندگاری مانند سمنو پزان، گل غلتان یا ذکر اهل بیت(ع)، شیردوشان و ده ها مورد دیگر است که حفظ و حراست از آنها برای ترویج به نسل های آتی رسالت مهم مسئولان است.

امام جمعه دامغان همچنین قرارگیری این شهرستان بر سر مسیر حرمین را فرصتی برای جذب گردشگر دانست و تاکید کرد: در طول سال میلیون ها زائر امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) از این مسیر تردد می کنند که خدمت رسانی به این زائران افتخار مردم دامغان است.

حسینیان همچنین بیان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا علاوه بر پذیرایی شایسته از زائران رضوی، بتوانیم ماندگاری آنان را نیز افزایش دهیم تا در راستای توسعه گردشگری موفق عمل کنیم.

امام جمعه دامغان در این دیدار از بناهایی مانند امامزاده قاسم(ع)، تپه حصار، طرح بوگردی، روستای قوشه، موزه مردم شناسی و دیگر اماکن تاریخی دامغان دیدار کرد.