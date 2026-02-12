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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

نماینده دامغان: تپه حصار و تاریخانه نیازمند صیانت فوری هستند

نماینده دامغان: تپه حصار و تاریخانه نیازمند صیانت فوری هستند

دامغان- نماینده مردم دامغان در مجلس، تپه تاریخی حصار و مسجد تاریخانه را گنجینه‌های هویتی و تمدنی ایران دانست و بر لزوم صیانت جدی از این آثار تاریخی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید وزیر میراث فرهنگی از مسجد تاریخانه دامغان تپه تاریخی حصار و مسجد تاریخانه دامغان را گنجینه های ارزشمند تمدنی و تاریخی یاد کرد.

وی با بیان اینکه این آثار برای کشور ما یک نوع سرمایه و گنجینه ارزشمند محسوب می شود، افزود: این بناها به شناساندن هویت ما کمک می کنند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی صیانت از تپه حصار و مسجد تاریخانه این شهرستان به عنوان گنجینه های ارزشمند تاریخ یاد کرد و خواستار صیانت از این گنجینه های ارزشمند از سوی میراث فرهنگی شد.

علیزاده با بیان اینکه دامغان دارای ارزشمند ترین آثار تاریخی و گردشگری چه در حوزه طبیعی و چه در حوزه ابنیه تاریخی و بقاع متبرکه و .. است، افزود: اهتمام میراث فرهنگی برای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ضرورت دارد.

کد مطلب 6747174

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