نماینده دامغان: تپه حصار و تاریخانه نیازمند صیانت فوری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید وزیر میراث فرهنگی از مسجد تاریخانه دامغان تپه تاریخی حصار و مسجد تاریخانه دامغان را گنجینه های ارزشمند تمدنی و تاریخی یاد کرد.

وی با بیان اینکه این آثار برای کشور ما یک نوع سرمایه و گنجینه ارزشمند محسوب می شود، افزود: این بناها به شناساندن هویت ما کمک می کنند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی صیانت از تپه حصار و مسجد تاریخانه این شهرستان به عنوان گنجینه های ارزشمند تاریخ یاد کرد و خواستار صیانت از این گنجینه های ارزشمند از سوی میراث فرهنگی شد.

علیزاده با بیان اینکه دامغان دارای ارزشمند ترین آثار تاریخی و گردشگری چه در حوزه طبیعی و چه در حوزه ابنیه تاریخی و بقاع متبرکه و .. است، افزود: اهتمام میراث فرهنگی برای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ضرورت دارد.