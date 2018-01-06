موافقت سازمان سینمایی با صدور پروانه نمایش فیلم «کوپال»

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش این شبهه بوجود آمده بود که فیلم «کوپال» با دریافت پروانه نمایش خانگی قرار است که به اکران عمومی درنیامده و بطور مستقیم وارد شبکه نمایش خانگی شود، در صورتی که هفته گذشته شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی با صدور پروانه نمایش سینمایی این اثر به تهیه کنندگی و کارگردانی کاظم ملایی موافقت کرد تا این فیلم بتواند بزودی در سینماهای سراسر کشور به نمایش عمومی درآید.

«کوپال» اولین ساخته بلند داستانی کاظم ملایی است که اولین نمایش آن در بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر سال گذشته بود و تاکنون توانسته است با نمایش در ۳۰ جشنواره بین المللی، جایزه بهترین فیلم ۹ جشنواره خارجی از جمله براشوف و همیلتون کانادا، بوگوتای کلمبیا، فیکمای مکزیک، فیلمهای مستقل مونترال، برکلی و ویووگای امریکا و جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کلکته هند را بدست بیاورد.

«کوپال» قصه یک شکارکش و تاکسیدرمیست به نام دکتر احمد کوپال با بازی لوون هفتوان است که قبل از تحویل سال نو با چالشی سخت در زندگی شخصی اش مواجه می شود. این فیلم دوشنبه این هفته ۱۸ دی در بخش مسابقه دهمین جشنواره بین المللی جیپور هندوستان و ۲۸ دی در بخش سینمای جهان شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم داکای بنگلادش روی پرده می رود.

عوامل اصلی این فیلم عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: کاظم ملایی، مجری طرح: سیامک کاشف آذر، مشاور هنری و طراح صحنه: محمد اکبری، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، طراح چهره ‌پردازی: محمود دهقانی، مدیر تولید: میترا مهتریان، مدیر صدابرداری: حامد صمدزاده، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، موسیقی متن: بابک میرزاخانی، تدوین: عماد خدابخش و کاظم ملایی، جلوه‌های تصویری و عنوان بندی: امیر مهران، بازیگران: لوون هفتوان، نازنین فراهانی، پوریا رحیمی سام، شارون و … .