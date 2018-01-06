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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

باران به فریاد تهرانی‌ها رسید/ هوای تهران سالم است

باران به فریاد تهرانی‌ها رسید/ هوای تهران سالم است

در حالی که شاخص امروز آلودگی هوای تهران علیرغم بارندگی از صبح امروز همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم بود اما تهران اکنون هوای سالمی را تجربه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر علیرغم بارندگی از اوایل وقت امروز، شاخص آلودگی هوای پایتخت باز هم ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شد. البته این شاخص میانگین آلودگی هوا از ساعت ۱۱ روز گذشته تا ساعت ۱۱ امروز را نشان می‌دهد.

با این حال بارندگی امروز موجب شده تهران در شرایط کنونی از هوایی سالم برخوردار باشد که البته هنوز پاک نشده است.

بر اساس اعلام مرکز پایش آلودگی هوا شاخص میانگین هوای تهران اکنون ۸۵ است. البته در این شرایط نیز شاخص ایستگاه فرمانداری شهر ری ۱۶۰ (ناسالم برای همه گروه‌ها) ایستگاه منطقه ۱۵ تهران ۱۵۳ (ناسالم برای همه گروه‌ها) ایستگاه پارک رازی ۱۱۴ (ناسالم برای گروه‌های حساس)، ایستگاه پارک شکوفه ۱۱۱ (ناسالم برای گروه‌های حساس)، ایستگاه آتی‌ساز ۱۱۴ (ناسالم برای گروه‌های حساس)، ایستگاه چشمه ۱۰۳ (ناسالم برای گروه‌های حساس)، ایستگاه قائم ۱۱۲ (ناسالم برای گروه‌های حساس) و ایستگاه سلامت ۱۴۹ (ناسالم برای گروه‌های حساس) اعلام شده است اما سایر ایستگاه‌ها شاخص آلودگی را در وضعیت سالم یا پاک اعلام می‌کنند. 

کد مطلب 4192368

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