به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الغرافه قطر برای موفقیت در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تصمیم به جذب بازیکنان بزرگ گرفته است. این تیم پس از اقدام به جذب وسلی اشنایدر ستاره هلندی سابق رئال مادرید، مهدی طارمی را نیز از پرسپولیس به خدمت گرفت تا خودش را برای بازی در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا مقابل نماینده ازبکستان آماده کند.

الغرافه قطر در صورت پیروزی مقابل پاختاکور ازبکستان در گروه A رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با تیم های الجزیره امارات، الاهلی عربستان و تراکتورسازی ایران همگروه خواهد بود.

بنابراین مهدی طارمی باید در آسیا همراه با تیم الغرافه قطر مقابل تراکتورسازی قرار بگیرد. همچنین مهاجم تیم ملی فوتبال ایران باید تیمش را در مصاف با الاهلی در عربستان هم همراهی کند.

در صورتی که قانون AFC مبنی بر بازی تیم های آسیایی در خانه خود در لیگ قهرمانان آسیا برای تیم های عربستانی و قطری هم صدق کند، طارمی با تیم الغرافه به عربستان هم سفری خواهد داشت.