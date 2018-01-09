تصویب استانداردهای زیست مهارگرها/ معرفی جایگزین محصولات شیمیایی

دکتر مصطفی قانعی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت زیست‌مهارگرها، استانداردهای ملی در این حوزه به تازگی تدوین شد و به تصویب سازمان استاندارد رسید.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون در هیچ جای دنیا روی زیست مهارگرها و استانداردهایش کار نشده است، عنوان کرد: در حالت عادی برای دفع آفات میوه‌ها و محصولات گیاهی از سموم شیمیایی استفاده می‌شود؛ اما با استفاده از فناوری زیستی برای مهار این آفات از یک روش بیولوژیک استفاده می‌شود که هیچ‌گونه خطرات زیستی و مخاطرات سلامتی ندارد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: به عنوان مثال کشاورزان برای داشتن محصول سالم نیاز دارند که از زیست مهارگرها بهره ببرند؛ زیست مهارگرها بدون سم و آفت است و با آفت های یک محصول مبارزه می کند.

وی با بیان اینکه اکنون زیست مهارگرها روز به روز گسترش می یابند، بیان داشت: این محصول می تواند جایگزین مناسبی برای محصولات شیمیایی باشد و متقاضیان این محصول را از سردرگمی برای استفاده از چنین محصولی در بیاورد.

قانعی افزود: در حال حاضر شرکت های دانش بنیانی هستند که زیست مهارگر تولید و به بازار عرضه می کنند.

وی با اشاره به برخی مصوبات استانداردهای زیست مهارگر ها خاطر نشان کرد: تدوین این استانداردها تاثیر مثبتی بر روند رو به رشد حوزه زیست‌فناوری در کشور خواهد داشت.