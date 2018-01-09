ساعت هوشمندی که با گرمای بدن کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این ساعت قادر به تولید انرژی ترموالکتریک است. اگر چه تولید محصولاتی که به این روش کار می کنند بی سابقه نیست، اما معمولا برق به دست آمده به این شیوه بسیار محدود است و نمی تواند برای روشن نگهداشتن وسایل مختلف در طولانی مدت کارآیی داشته باشد.

پیش از این نمونه های اولیه ساعت های هوشمند یا مچ بندهای ورزشی بر همین مبنا تولید شدند که کارآیی لازم را نداشتند. اما ساعت پاورواچ ایکس که قادر به دریافت پیام ها و اطلاعیه های گوشی های هوشمند از طریق بلوتوث نیز هست یک استثنا در این زمینه محسوب می شود.

این ساعت که از دیگر کارکردهای متداول در ساعت های هوشمند نیز برخوردار است ۲۵۰ دلار قیمت دارد و در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ روانه بازار می شود.