فراخوان ارسال مقالات برای کنفرانس آلومینیوم تمدید شد

به گزارش خبرگزاری خبرنگار مهر، پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی آلومینیوم ۲۰۱۸ موسوم به IIAC ۲۰۱۸ توسط مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران(بهعنوان یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت ایران) ۴ الی ۶ اردیبهشت ماه در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این کنفرانس، تمرکز بر صنعت رو به رشد آلومینیوم ایران و سراسر جهان است. در نمایشگاه جانبی کنفرانس آخرین محصولات و دستاوردهای شرکتهای داخلی و خارجی عرضه میشود.
این کنفرانس که یکی از بزرگترین رویدادهای صنعتی در کشور به حساب میآید در حوزههای گستردهای اعم از مهندسی مواد، مهندسی معدن، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق و الکترونیک مرتبط با فلز آلومینیم و رویدادهای آن برگزار خواهد شد.
محورهای این کنفرانس ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری خارجی گسترده در صنعت آلومینیوم ایران- آلومینیوم و بازار مرتبط با آن، پیشرفتهای آتی در تولید آلومینیوم و کاربردهای آن، تکنولوژی احیاء آلومینیوم (اسملتینگ)، مواد اولیه صنعت آلومینیوم (نسوزهای کاربردی - بوکسیت و آلومینا - محتویات دیگ احیا و..)، ریختهگری و انجماد، کار سرد و گرم بر روی آلومینیوم، خواص مکانیکی و شکلدهی، بازیافت آلومینیوم و محیط زیست- متالورژی پودر- نانوتکنولوژی، عملیات حرارتی، مهندسی سطح- شبیهسازی و اتوماسیون- مدیریت مصرف انرژی در صنایع آلومینیوم هستند.
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