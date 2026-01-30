به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد انتظاری، سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه، با اشاره به آیهای از قرآن کریم مبنی بر جایگزینی اقوامی مؤمن در صورت رویگردانی برخی از اسلام، اظهار کرد: در روایات اسلامی بهویژه نقل ابوهریره، بهصراحت از قومی یاد شده که پیامبر اکرم(ص) آنان را مردم فارس معرفی میکند؛ مردمی که حتی اگر ایمان در ستاره ثریا باشد، به آن دست خواهند یافت.
وی با بیان اینکه این روایات افتخاری بزرگ برای ملت ایران است، افزود: انقلاب اسلامی ایران که ریشه در قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ دارد، نقطه عطفی در تاریخ معاصر بوده و مسیر آن تا پیروزی سال ۵۷ و پس از آن، زمینهساز تحقق وعدههای الهی و روایات نبوی شده است.
مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران با استناد به روایاتی از بحارالانوار، قیام مردم مشرق زمین را مقدمهای برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) دانست و تصریح کرد: این حرکت عظیم مردمی، ادامه آرزوی همه پیامبران، معصومان و اولیای الهی است و امروز در چارچوب منویات مقام معظم رهبری، امام خامنهای عزیز، با قدرت ادامه دارد.
انتظاری با اشاره به تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر تحولات منطقهای گفت: خیزشهای مردمی در کشورهای مختلف از جمله مصر، تونس، یمن، لیبی و دیگر کشورهای منطقه، نشاندهنده بیداری اسلامی و الهامگیری از انقلاب ملت ایران است.
وی تأکید کرد: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت خود، در مسیر قطع دست قدرتهای استکباری و استعمارگر از سرنوشت ملتهای مظلوم و منابع کشورهای اسلامی گام برمیدارد و این مسیر متوقف نخواهد شد.
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