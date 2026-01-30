مقاتلی: دولت به اعتراضات محق مردم احترام می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی ضمن تبریک اعیاد مبارک شعبانیه و دهه فجر انقلاب اسلامی، با اشاره به وقایع اخیر در کشور و شهرستان، از تلاشهای نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی شهرستان و همچنین همراهی بی نظیر مردم نجیب و آگاه شهرستان در حفظ آرامش و امنیت ایجاد شده قدردانی کرد.
وی با تقدیر از پشتیبانی و حمایت مردم شهرستان دشتی در گذر از شرایط اخیر اظهار داشت: در آستانه چهلوهفتمین بهار انقلاب قرار داریم و با وجود اینکه دشمنان طی این سالها همواره شعار نابودی این انقلاب را سر دادهاند، اما مردم با حضور آگاهانه و باشکوه خود تمامی نقشهها و توطئههای آنها را نقش بر آب کردهاند.
فرماندار دشتی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی افزود: دولت به اعتراضات محق مردم احترام می گذارد و آن را به رسمیت می شناسد. نباید از نظر دور بداریم در کنار برخی کموکاستیها، جمهوری اسلامی در طول این ۴۷ سال به دستاوردهای عظیم داخلی و بینالمللی دست یافته و امروز در جهان در بسیاری از عرصه ها حرفهای زیادی برای گفتن دارد؛ تردیدی نیست اگر این استقلال و عزت وجود نداشت، این حجم از دشمنیها نیز متوجه ایران عزیز ما نمیشد.
مقاتلی با اشاره به تحولات منطقهای گفت: اینگونه نیست که عنوان شود در جنگ ۱۲ روزه ایران به تنهایی آسیب دیده است، خسارتهای غیرقابل کتمان و قابل توجهی به رژیم صهیونیستی وارد شد و این نشاندهنده قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی است.
وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد: اقدامات آمریکا نشان میدهد که این کشور بهدنبال دستاندازی به ذخایر طبیعی، نفت و منابع درآمدی ملتها و استثمار کشورهاست.
وی با تأکید بر نقش مدیران در حل مشکلات مردم بیان کرد: ما به اتکای همین مردم، موظف به خدمت صادقانه هستیم و در این راستا مدیران باید با کار و تلاش صادقانه در جهت رفع مسائل مردم گام بردارند؛ اگر مدیری احساس میکند میتواند در جای دیگری بهتر خدمت کند، مانعی برای رفتن وجود ندارد اما تا زمان پذیرش مسئولیت باید با خدمت درست و صادقانه امانت دار پست و منصب خود باشد.
فرماندار دشتی از مدیران خواست تا اختلافات و مشکلات اداری دستگاهها را درونسازمانی حلوفصل کنند و از طرح شکایت علیه یکدیگر پرهیز کنند. وی افزود: مدیران باید دستاوردهای نظام و انقلاب را بهدرستی برای مردم تبیین و منعکس کنند.
وی با تأکید بر نظارت میدانی مدیران بر پروژهها گفت: مدیران باید شخصاً بر اجرای پروژهها نظارت داشته باشند تا طرحها در زمان مقرر افتتاح شده و شیرینی خدمترسانی در زمان مناسب به کام مردم بنشیند.
مقاتلی با اشاره به برنامههای دهه فجر خاطرنشان کرد: در این ایام دهه فجر سال جاری ۱۰۷ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری حدود دو همت افتتاح و یا کلنگزنی خواهد شد و لازم است مدیران در تمامی برنامههای دهه فجر مشارکت فعال داشته باشند.
وی با اشاره به اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت گفت: این طرح با هدف رفع مشکلات مردم آغاز شده و لازم است همه دستگاه ها و مدیران در اجرای صحیح آن همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
فرماندار دشتی با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال همه نقاط شهرستان اظهار داشت: مدیران تنها مسئول مرکز شهرستان نیستند و باید نسبت به تمامی مناطق از جمله مسائل متعلق به روستاها پاسخگو باشند.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها در سال آینده، بر مشارکت و موظف بودن کامل همه دستگاههای اجرایی مطابق ماده ۹۰ انتخابات در جهت برگزاری هرچه بهتر انتخابات تأکید کرد.
فرماندار دشتی افزود: رصد مستمر بازار و تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم باید بهگونهای باشد که در ایام پیش رو، هم در ایام ماه مبارک رمضان و هم سال نو و ایام نوروز هیچ کمبودی در سطح شهرستان احساس نشود.
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