فردا؛ آخرین مهلت فروش خودرو به بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، سال جاری صندوق بازنشستگی کشوری قراردادی با ایران خودرو برای خرید اقساطی خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان منعقد کرد و قرعهکشی فروش ۲۰۰۰ خودروی قسطی به بازنشستگان از میان ۴۴ هزار ثبت نام صورت گرفته در مهر ماه، انجام شد.
طبق این قرارداد فروش خودروی لیزینگی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با نرخ سود ۱۰ و ۱۲ درصد انجام میشود و مدت بازپرداخت اقساط ۳۶ و ۴۸ ماهه است.
بر این اساس، ابراهیم صادقیفر، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه طرح فروش خودروی لیزینگ به بازنشستگانی که ماه گذشته در مراسم قرعه کشی برنده شدند و در این مدت پیامک دریافت کردند تا ۲۰ دی ماه جاری ادامه دارد.
به گفته وی تاکنون حدود ۲۰۰۰ نفر از بازنشستگان کشوری با ثبت نام نهایی و تکمیل فرآیند خرید در نمایندگیهای مجاز، یا خودروی خود را تحویل گرفتهاند یا منتظر تحویل آن در روزهای آینده هستند. در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری تلاش میکند در ماه های آینده نیز طرحهای جدیدی در برنامهاش قرار دهد.
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