به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، علیرضا برازش مدیر شبکه یک سیما با اشاره به سخنان امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری گفت: شنبه شب برنامه «نگاه یک» به درخواست آقای جهانگیری به وی اختصاص پیدا کرد اما در آخرین ساعات معاون اول رییس جمهوری در برنامه حضور پیدا نکرد و ما مجبور شدیم «نگاه یک» این هفته را از جدول پخش حذف کنیم.

وی افزود: چگونگی درخواست دفتر معاون اول رییس جمهوری و مذاکراتی که دراین زمینه صورت گرفته مشخص و شفاف است و درصورت نیاز بیان خواهد شد.

مدیر شبکه یک سیما با بیان اینکه آغوش صدا و سیما همواره برای میزبانی دولتمردان و مسئولان اجرایی کشور باز بوده و هست تصریح کرد : از ابتدای امسال تاکنون مسئولان دولت های یازدهم و دوازدهم بیش از ۲ هزار ساعت در پربیننده ترین ساعات مهمان برنامه های سازمان صدا وسیما بوده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: سازمان صدا و سیما همین امروز هم آماده است در هر ساعت و برنامه ای که آقای معاون اول رییس جمهور بخواهد میزبان وی باشد.