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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۳۹

واکنش مدیر شبکه یک به سخنان جهانگیری

معاون اول رییس‌جمهوری در آخرین ساعات به تلویزیون نیامد

معاون اول رییس‌جمهوری در آخرین ساعات به تلویزیون نیامد

علیرضا برازش مدیر شبکه یک به سخنان معاون اول رییس‌جمهوری درباره برنامه «نگاه یک» و پخش نشدن آن، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، علیرضا برازش مدیر شبکه یک سیما با اشاره به سخنان امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری گفت: شنبه شب برنامه «نگاه یک» به درخواست آقای جهانگیری به وی اختصاص پیدا کرد اما در آخرین ساعات معاون اول رییس جمهوری در برنامه حضور پیدا نکرد و ما مجبور شدیم «نگاه یک» این هفته را از جدول پخش حذف کنیم.

وی افزود: چگونگی درخواست دفتر معاون اول رییس جمهوری و مذاکراتی که دراین زمینه صورت گرفته مشخص و شفاف است و درصورت نیاز بیان خواهد شد.

مدیر شبکه یک سیما با بیان اینکه آغوش صدا و سیما همواره برای میزبانی دولتمردان و مسئولان اجرایی کشور  باز بوده و هست تصریح کرد : از ابتدای امسال تاکنون مسئولان دولت های یازدهم و دوازدهم بیش از ۲ هزار ساعت در پربیننده ترین ساعات مهمان برنامه های سازمان صدا وسیما بوده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: سازمان صدا و سیما همین امروز هم آماده است در هر ساعت و برنامه ای که آقای معاون اول رییس جمهور بخواهد میزبان وی باشد.

کد مطلب 4195359

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