محسن روزبهانی مدیر جلوه های ویژه میدانی که در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر با ۴ اثر سینمایی حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: در این دوره از جشنواره با فیلم های «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی، «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر و «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت اله در جشنواره حضور دارم که هر کدام از این آثار دارای جلوه های ویژه متفاوتی بود.

وی ادامه داد: در «ابوقریب» از شیوه های جدیدی استفاده کردیم و می توان گفت اکثر صحنه های این فیلم به صورت سکانس پلان‌های طولانی گرفته شده است که طولانی ترین این سکانس پلان ها بیش از ۵ دقیقه است. این در حالی است که پیش از این طولانی ترین سکانس پلان برای فیلم «سرزمین خورشید» به مدت ۴ دقیقه بوده است.

مدیر جلوه های ویژه «یتیم خانه ایران» تاکید کرد: هرکدام از این فیلم ها به دلیل موضوع متفاوتی که داشتند نیازمند طراحی جلوه های ویژه متفاوتی بودند.

وی بیان کرد: متاسفانه در «سرو زیر آب» مشکلاتی پیش آمد که شامل دریافت تجهیزات و امکانات برای به تصویر کشیدن سکانس ها جنگی می شد و همین مساله سبب شد تا بخش هایی از این سکانس ها حذف شود.

روزبهانی گفت: «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی نیز با توجه به اینکه سه روز آخر جنگ تحمیلی را به تصویر کشیده است اکثرا شامل سکانس های جنگی است و داستان آن در تنگه ابوقریب در جنوب کشور رخ می دهد که البته تمام صحنه های این بخش ها توسط محمدرضا شجاعی طراحی شده است.

وی ادامه داد: «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا نیز اثر متفاوتی است. من در پروژه قبلی این کارگردان با نام «بادیگارد» نیز حضور داشتم که در آن فیلم صحنه های انتحاری وجود داشت اما متاسفانه در فیلم دیده نشد ولی «به وقت شام» اثر متفاوتی درباره داعش است. مساله مهم این است که اگر صحنه به خوبی طراحی شود و فیلمبرداری درست صورت گیرد به دیده شدن جلوه های ویژه میدانی کمک می کند.

وی تاکید کرد: کار در «تنگه ابوقریب» بسیار بیشتر از باقی فیلم هایی که امسال در جشنواره دارم، است چون این فیلم از صحنه های خاصی برخوردار است اما سکانس های درگیری در هواپیما در فیلم «به وقت شام» نیز بسیار سخت و جالب بود البته سکانس هایی از این دست برای من چندان سخت و یا چالش برانگیز نبود چرا که من فیلم هایی چون «سجاده آتش» و «دوئل» را کار کرده ام که البته طی چند سال اخیر کمتر در این زمینه کار شده است.

روزبهانی با اشاره به اینکه ساخت این تعداد فیلم در سینمای جنگ تنها به دلیل همکاری و حمایت سپاه بوده است، توضیح داد: در واقع این فیلم ها توسط سینما ساخته نشده است و تهیه کننده این آثار سپاه است و اگر این نهاد پای خود را از این نوع تولیدات کنار بکشد دیگر نمی توان فیلمی ساخت چرا که تامین سرمایه و امکانات برای ساخت چنین فیلم هایی بسیار سخت است.

وی ادامه داد: البته ارتش در هنگام تولید «سرو زیر آب» با ما همکاری کرد که البته این همکاری شامل ارایه امکانات بود اما سپاه هم پول می دهد و هم امکانات مناسب و بسیار خوبی برای فیلم ها فراهم می کند به عنوان مثال سپاه در «تنگه ابوقریب» امکانات بسیاری در اختیار ما گذاشت که بخشی از آن پشت صحنه ماند و مورد استفاده قرار نگرفت.

روزبهانی توضیح داد: ارتش و به خصوص نیروی هوایی نیز در پروژه «به وقت شام» با در اختیار قراردادن هواپیما در این پروژه با ما همکاری کرده است همچنین سپاه نیز حمایت های مالی قابل توجهی در این فیلم داشت.

مدیر جلوه های ویژه میدانی فیلم «ماجرای نیمروز» در پایان صحبت هایش درباره امکان دریافت سیمرغ در این دوره از جشنواره بیان کرد: در دوره گذشته جشنواره ملی فیلم فجر نیز به من می گفتند که سیمرغ جشنواره را می برم اما در نهایت به فیلمی که تنها ویژگی جلوه های ویژه اش استفاده از باران بود، رای دادند اما به جلوه های ویژه فیلمی مانند «ماجرای نیمروز» جایزه ندادند البته دنیای سینما بسیار عجیب است و هیچ وقت نمی توان گفت آثار برچه اساسی جایزه می گیرند. مساله این است که جشنواره ملی فیلم فجر اگر از حالت فرمایشی خارج شود این مشکلات برطرف می شوند.