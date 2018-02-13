رییس بسیج رسانه ملی به رییس سازمان اوج تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فروغی رییس مرکز بسیج صدا و سیما طی نامه ای به احسان محمدحسنی رییس سازمان اوج موفقیت این مجموعه را در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر با سه فیلم «به وقت شام» ساخته ابراهیم حاتمی کیا، «تنگه ابوقریب» ساخته بهرام توکلی و «سوءتفاهم» ساخته احمدرضا معتمدی تبریک گفت.

در متن این نامه آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر بزرگوارم آقای احسان محمدحسنی

سلام علیکم و رحمت الله

سلام خدا بر شما و همه مجاهدان جبهه فرهنگی و رسانه ای انقلاب اسلامی

جشنواره سی و ششم فیلم فجر در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی چونان هر پدیده دیگری در ساحت انقلاب، شاهد رویش ها و ریزش هایی بود. رویش هایی که بیش از هرچیز زنده بودن ارزش های میراث گرانب های حضرت روح الله را گواه بود و ریزش هایی که نشان از دشمنی دشمنان دارد.

در این روزها ثمره چندین سال کوشش بی دریغ و خالصانه تو و یارانت اینک درخت پربار و شجره صالحه ای شده است که به ثمر نشسته است. امروز سبد تولید سینمای ایران به برکت حضور انگیزه های والا و ارزشمندی از جنس ایمان رنگ و بویی دیگر گرفته و پربارتر از پیش است.

جذب دل های مردم و آفرینش واقعیت های درخشان و پیروزی های جبهه حق در نبرد رسانه ای بی امان این سال ها، دو موهبت بزرگ و توفیق اصلی شماست و موجب غبطه دوستان و بدخواهی دشمنان خواهد بود.

بدان که اخلاص و پافشاری بر ارزش ها به وعده روشنی بخش الهی ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم به نتیجه خواهد رسید و به وعده إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلائِکَةُ أَلّا تَخافوا وَلا تَحزَنوا وَأَبشِروا بِالجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ دست مدد الهی از آسمان به یاری شما خواهد آمد.

تبریک و خداقوت این برادر خود را بپذیرید و به یاران، همسنگران و همراهانتان در سازمان اوج برسانید.

برادر و همسنگرت علی فروغی»

سازمان اوج در سی و ششمیش جشنواره ملی فیلم فجر با سه فیلم «به وقت شام»، «تنگه ابوقریب» و «سؤتفاهم» حضور داشت و موفق شد برای «تنگه ابوقریب» ۶ سیمرغ و برای «به وقت شام» ۳ سیمرغ را به دست آورد.