همه باید از محیط زیست حفاظت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار مدیرکل و معاونان اداره کل محیط زیست قم در سخنانی اظهار داشت: امروزه با مشکلات و چالش‌های زیست محیطی بسیاری در کشور و در استان قم مواجه هستیم و مردم و مسئولان باید به شدت نسبت به حفظ و حراست از محیط زیست مراقبت و توجه داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه محیط زیست در آموزه‌های دینی و توجه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نسبت به این مسئله خطیر و حساس، خاطرنشان کرد: انسان تکلیف سنگینی در برابر محیط زیست برعهده داشته و جمادات، نباتات و حیوانات حقوق بسیاری بر انسان دارند و برای حفظ حقوق آنها باید اهتمام داشته و ائمه اطهار(ع) را الگو و اسوه خویش قرار دهیم.

این مرجع تقلید با بیان اینکه متأسفانه در کشورمان نسبت به مسأله محیط زیست و ضرورت حفاظت از طبیعت و محیط زیست آنچنان که باید و شاید توجه نمی‌شود، تصریح کرد: سلامتی مردم و جامعه در گرو محیط زیست سالم است و امروزه ریشه بسیاری از بیماری‌ها به دلیل آلودگی‌های زیست محیطی است، به ویژه در کلانشهرها که بیماری‌های سخت بسیار افزایش پیدا کرده است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت خدمت به مردم در دین مبین اسلام، بهترین راهکار حفظ محیط زیست را توجه به حقوق انسان‌ها و جانوران دانست و گفت: حفظ محیط زیست به معنای فراهم آوردن محیطی بهتر و سالم تر برای زندگی تمامی جانداران است.

روحانیون مبانی زیست محیطی را برای مردم بیان کنند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم نیز در این دیدار با اشاره به فرارسیدن هفته هوای پاک، در سخنانی اظهار داشت: گرد و غبار، صنایع آلاینده و خودروها از مهمترین عوامل آلاینده هوای استان است.

تورج همتی با بیان اینکه برخورداری از هوای پاک از حقوق مسلم شهروندی است، خاطرنشان کرد: امروز عزم و اراده جدی در میان همه دستگاههای اجرایی استان قم برای مقابله با آلودگی های زیست محیطی وجود داشته و اقدامات بسیاری در این عرصه به انجام رسیده است و تلاش داریم تا از ظرفیت قوانین برنامه ششم، هوای پاک و مقابله با گرد و غبار به نحو احسن در این جهت بهره مند شویم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم اهمیت حفظ و حراست از محیط زیست در آیات و روایات را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: امروز روحانیت و حوزه‌های علمیه باید مبانی و بایدها و نبایدهای زیست محیطی را از میان آموزه‌های دینی و آیات و روایات استخراج کرده و در جهت فرهنگسازی مؤثر و کارآمد در جامعه برای مردم بیان کنند.