به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای با حضور حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد و محمدمهدی جوادیان زاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد، تفاهم‌نامه همکاری میان این دستگاه امضا شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف، موثرترین راه برای عبور از بحران کم آبی است، اظهار داشت: این مهم باید از طریق رسانه های مختلف و افراد اثرگذار جامعه اطلاع رسانی شود.

محمدمهدی جوادیان زاده تصریح کرد: در این راستا باید با تمام بخش‌هایی که با مردم در ارتباط بوده و نزد مردم از اثرگذاری بالایی برخوردار هستند را شناسایی کرده و با آنها تعامل برقرار کنیم و از طریق آنها به مسئولیت خطیر اطلاع رسانی بپردازیم.

لزوم استفاده از اثرگذاری روحانیت برای نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب

وی از روحانیت به عنوان یکی از قوی‌ترین پایگاه‌های مردمی اشاره کرد و گفت: روحانیت از جایگاه خوبی در میان مردم برخوردار است و باید از تأثیرگذاری روحانیت درمیان مردم استفاده کرده و از این طریق کمبود آب و راهکارهای مناسب مقابله با آن را به مردم اطلاع رسانی کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در این جلسه اظهار داشت: مسئله آب، مسئله‌ای است که شامل تمام جانداران روی زمین می‌شود و همه به آن نیازمندیم اما متأسفانه مصرف بهینه آب در زندگی ما صورت نمی‌گیرد و باید مصرف بهینه آب فرهنگ‌سازی و نهادینه شود.

لزوم بهره مندی از سخنان ائمه اطهار (ع) برای جلوگیری از اسراف در جامعه

حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی عنوان کرد: اگر روحانیون و مداحان مطالب را منطقی و مستدل بیان کنند، مردم هم از آن استقبال می کنند.

وی با اشاره به اینکه مردم استان یزد احترام ویژه ای برای ائمه اطهار (ع) قائل هستند، افزود: باید با استفاده از سخنان بزرگان و ائمه اطهار(ع)، جلوگیری از اسراف را در جامعه نهادینه کنیم.