سرپرست جدید دانشکده محیط زیست معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، در مراسمی که با حضور کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از مدیران، معاونان و اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست در سالن آمفی تئاتر این مرکز دانشگاهی برگزار شد ضمن تقدیر از زحمات احمد طالبی رئیس پیشین این مرکز، حکم انتصاب امید بزرگ حداد به وی تقدیم شد.

امید بزرگ حداد که هم اکنون سرپرستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار را عهده دار است، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی را نیز در کارنامه اداری خود دارد.

وی فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران در مقاطع کارشناسی از دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دکتری از دانشگاه علم و صنعت ایران و پسا دکتری از دانشگاه های تورنتو کانادا و دیویس کالیفرنیا در آمریکا است و در سال ۲۰۱۴ جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان انتخاب شد.

دانشکده محیط زیست که از سال ۱۳۵۱ در کرج به عنوان تنها مرکز آکادمیک آموزش های محیط بانی دایر شد در رشته های مختلف محیط زیست اقدام به آموزش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می کند.