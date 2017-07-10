توسعه همکاری دانشکده محیط زیست با کشورهای منطقه اکو

رئیس دانشکده محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست منطقه‌ای مقابله با بیابان‌زایی و گردوغبار در کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) گفت: حل مشکلات محیط زیست منطقه نیازمند مشارکت همه کشورهاست و دانشکده محیط زیست در این خصوص مشارکت فعال داشته است.

احمد طالبی افزود: برخی مشکلات محیط زیست شاید به صورت جزیره‌ای ایجاد شده باشند اما راه حل آن قطعاً نیازمند اجماع بین‌المللی است.

وی تصریح کرد: این گمان که ایران تنها کشوری است که دچار مشکلات محیط زیستی است حقیقت ندارد. بخشی از این تصور به این خاطر ایجاد شده که هنوز ارتباطات ما با دنیا به ویژه در این زمینه چندان گسترده نیست وگرنه جدال کشورهای صنعتی با پاره‌ای مشکلات محیط زیستی بسیار عمیق‌تر و از منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است.

رئیس دانشکده محیط زیست تأکید کرد: یکی از نخستین گام‌ها برای حل مشکلاتی از این دست، گذر از مرحله شعارزدگی و فضای احساسی است. مشکلات محیط زیستی موضوعاتی تخصصی، پیچیده و چند وجهی هستند و حل آنها مستلزم استفاده از دانش روز و تجربه محققات و دانش پژوهان است.

طالبی با اشاره به استقرار انستیتو علوم و فناوری‌های محیط زیست کشورهای عضو اکو در دانشکده محیط زیست گفت: برای جمهوری اسلامی ایران، میزبانی انستیتو یک امتیاز ملی است که در سطح منطقه به ویژه در حوزه مطالعات و آموزش‌های تخصصی کارنامه مطلوبی دارد، این همجواری باعث شده تا دو طرف از پتانسیل‌های همدیگر استفاده کنند و امسال در برگزاری نشست منطقه‌ای مقابله با گردوغبار که با حضور با حضور کارشناسانی از ایران، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، اسکاپ و دبیرخانه کنوانسیون مقابله با بیابانزایی برگزار شد، دانشکده کوشید نقش فعالی ایفا کند.

این استاد دانشگاه افزود: مدیریت نشست، شرکت در بحث‌های تخصصی، ارائه راهکار درکارگاه‌های تخصصی و همچنین پشتیبانی این نشست بین‌المللی را کارشناسان دانشکده محیط زیست عهده‌دار بودند که خوشبختانه بر اساس اعلام نظر مشارکت کنندگان کارنامه مقبولی به جای گذاشته شد.

طالبی در ادامه با بیان پتانسیل‌های دانشکده محیط زیست گفت: دانشکده بازوی علمی سازمان حفاظت محیط زیست است و علاوه بر آموزش دانشجو در رشته‌های محیط زیست، ارائه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت به پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست، برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی می‌کوشد از طریق اعضای هیئت علمی در مناسبات محیط زیست ایفای نقش کند.

دانشکده محیط زیست از سال ۱۳۵۱ در کرج مشغول به فعالیت است و در حال حاضر قریب به ۱۰۰۰ دانشجو در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در آن مشغول به تحصیل هستند.