چهارم بهمن زمان مراجعه دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، سازمان حج و زیارت اعلام کرد با عنایت به ضرورت فراهم سازی مقدمات تشرف به حج تمتع سال ۱۳۹۷ و تسهیل ارتباطات بعدی، بدین وسیله از دارندگان قبوض ودیعه گذاری (فیش) حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۵ که علاقمند تشرف به حج در سال ۹۷ می باشند، درخواست می نماید از تاریخ چهارم بهمن ۹۶ با مراجعه به سامانه حج به نشانی reserve.haj.ir نسبت به رویت و تکمیل اطلاعات اولیه خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.