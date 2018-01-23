  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۳ بهمن ۱۳۹۶، ۵:۲۳

چهارم بهمن زمان مراجعه دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع اعلام شد

چهارم بهمن زمان مراجعه دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع اعلام شد

سازمان حج و زیارت اعلام کرد دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۵ که علاقمند تشرف به حج در سال ۹۷ هستند، اطلاعات خود را تکمیل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، سازمان حج و زیارت اعلام کرد با عنایت به ضرورت فراهم سازی مقدمات تشرف به حج تمتع سال ۱۳۹۷ و تسهیل ارتباطات بعدی، بدین وسیله از دارندگان قبوض ودیعه گذاری (فیش) حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۵ که علاقمند تشرف به حج در سال ۹۷ می باشند، درخواست می نماید از تاریخ چهارم بهمن ۹۶ با مراجعه به سامانه حج به نشانی reserve.haj.ir نسبت به رویت و تکمیل اطلاعات اولیه خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.

کد مطلب 4207427
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها