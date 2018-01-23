لزوم بهره مندی از روش های جدید آموزشی در ستاد کل نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار "محمد حسن باقری" در جمع فرماندهان و مدیران یگان های ویژه ناجا، اظهار داشت: لازمه موفقیت در اجرای ماموریت های محوله توجه به امر آموزش و تکرار مکرر آن در برنامه های روزمره واحد های نظامی و انتظامی است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است به طور مستمر علاوه بر تکرار آموزش ها به دنبال روش های آموزشی جدید باشیم زیرا این امر هر روز یک آموزه و حرف جدید به ما نشان می دهد.

معاون تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص شاخصه های مهم مدیریت اظهار کرد: پایبندی به امور و برنامه های آموزشی روزمره و احساس مسئولیت فرماندهان، کلید پیروزی نیروهای مسلح در برابر حوادث و ماموریت های احتمالی است چراکه اجرای دقیق این شاخص ها، موجب رسیدن به یک دستاورد مهم و حیاتی می شود.

این مقام ارشد نظامی با اشاره به ماموریت های یگان ویژه اذعان کرد: در یگان های ویژه ناجا با توجه به ماموریت های متفاوت، اکثر آموزش ها به صورت میدانی صورت می گیرد و همین امر موجب شده است تا شاهد کمترین چالش و خسارات در این بخش باشیم.

سردار باقری در خصوص نوآوری تجهیزات یگان ویژه نیز اظهار داشت: تغییرات جزئی و نوآوری در تجهیزات می تواند کار را برای اجرای ماموریت ها مناسب تر کند و نقش بسزایی در کارآمدی و پایین آوردن خسارات ایفا می کند.

وی بیان کرد : مهارت علمی و ارتقاء سطح کیفی در حوزه آموزش از ملزومات در یگان ویژه است و آنچه که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد ایجاد فضای آموزشی مناسب در راستای کسب مهارت های تخصصی و میدانی برای نیروهای مسلح است.

معاون تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ارتباط بین ارگان های نظامی افزود: توجه به تعامل با نهاد های دیگر و هماهنگی با آنها در بین نیروهای مسلح و ایجاد زیرساخت های مشترک، لازم و حیاتی است چراکه این اتحاد در بین ارگان ها موجب سر درگمی دشمنان می شود.

وی با اشاره به انجام فعالیت های پژوهشی بیان کرد: با پژوهش و برنامه ریزی های مطالعه ای می توان کارهای عملیاتی و آموزش را تقویت کرد تا با ارتقاء ظرفیت و عملکرد مناسب از هزینه های دیگر سازمان ها خودداری کرد.

سردار باقری توجه به آمادگی جسمانی کارکنان را امری ضروری خواند و افزود: داشتن ظرفیت روحی و توان جسمی بالا برای کسب موفقیت در ماموریت های محوله لازم و ضروری است که بحمدالله در یگان های ویژه ناجا این آمادگی در سطح قابل قبولی قرار دارد و امید است با تمرینات روزانه و زیرساخت های مناسب تر سطح این دستاورد را در بین تمام نیروهای مسلح افزایش دهیم.

معاون تربیت و آموزش نیروهای مسلح در سخنان پایانی خود ضمن قدردانی از تلاش نیروهای یگان ویژه در ناآرامی های اخیر کشور اظهار داشت: با برنامه ریزی های دقیق و تکیه بر آموزش های روزانه، خود را برای آمادگی بالاتر و تحقق اهداف در عرصه های مختلف آماده خواهیم کرد چرا که رسیدن به اهداف در برابر تهدیدهای دشمنان، آنها را مأیوس و ناامید خواهد کرد.