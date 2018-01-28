خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهین نورافروز: استان گلستان با بیش از پنج هزار کیلومتر راههای ارتباطی دارای بیش از یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر بزرگراه و راههای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی است که از این میزان ۲۴۴ کیلومتر بزرگراه، یک هزار کیلومتر راههای اصلی، سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر راههای روستایی و مابقی راههای شوسه است.
این در حالی است که جادههای این استان به عنوان یکی از پر ترددترین مسیرهای عبور و مرور در کشور، همواره با حوادث زیادی روبه رو است و به رغم تدابیر پیشگیرانهای چون اطلاع رسانی، نصب دوربینهای کنترل سرعت، پلیس نامحسوس و افزایش برخورد پلیس با رانندگان متخلف، همچنان مرگ و میر ناشی از حوادث جادهای در استان پیشتاز است.
از سوی دیگر ضعف زیرساختهای جادهای از قبیل روشنائی، دوربرگران، علائم هشدار دهنده، آسفالتها و فقدان سرعتگیرهای استاندارد و دیگر امکانات جادهای از جمله مشکلاتی است که همچنان زمینه ساز تصادفهای جادهای در استان شده است.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی فرمانده پلیس راه استان، از ابتدای سال تا کنون آمار تصادفهای جرحی هفت درصد، مجروحین هشت درصد وخسارتی ۱۲ درصد کاهش داشته است، اما تصادفهای منجر به فوت در جاده استان ۲۹ درصد افزایش یافته است.
بخش زیادی از راههای گلستان ناایمن است
علی عبدی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، با بیان اینکه عوامل محیطی، جادهای، انسانی و وسیله نقیله نقش مهمی در کاهش و یا افزایش تصادفهای جادهای دارند، به خبرنگار مهر گفت: اگر چه در سالهای اخیر تدابیر پیشگیرانهای برای افزایش سطح ایمنی خودورها، جادهها، اطلاع رسانی و برخورد با رانندگان متخلف به اجرا در آمده است، اما به دلیل ناایمن بودن برخی وسایل نقلیه ماشینی، کمبود امکانات جادهای و کمتوجهی برخی رانندگان شاهد حوادث جادهای متعددی در استان هستیم. جلسات زیادی با مسئولان حوزه راهدای استان در رابطه با رفع این نواقص گذاشته شده، اما به گفته آنان، به علت کمبود بودجه سرعت بخشیدن به رفع این نواقص امکان پذیر نیست
وی با بیان اینکه بخش زیادی از راههای استان ناایمن است، گفت: ۱۲۳ نقطه حادثهخیز در استان شناسایی شده است که از این تعداد ۴۸ نقطه با تابلو آشکارسازی شده ولی این نشانه گذاریها کارساز نیست و مسئولان حوزه عمرانی و راهداری استان باید اقدام عاجلی برای رفع نواقص در این نقاط انجام دهند.
عبدی اظهار کرد: بریدگیهای موجود در جادههای استان که هنوز به صورت دور برگردان طراحی نشدهاند، در کنار خاموشی بخش زیادی از جادهها، از دیگر عوامل حادثه ساز در استان است.
وی ادامه داد: جلسات زیادی با مسئولان حوزه راهدای استان در رابطه با رفع این نواقص گذاشته شده، اما به گفته آنان، به علت کمبود بودجه سرعت بخشیدن به رفع این نواقص امکان پذیر نیست.
این مقام مسئول در حوزه راههای استان گلستان افزود: در حال حاضر بسیاری از راههای استان نشانه راه ندارد و همین مساله هم در کنار دیگر مشکلات جادهای، موجب کاهش ایمنی راهها شده است.
وی بابیان اینکه گلستان یکی از مسیرهای پرتردد برای مسافران و گردشگران است، گفت: با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش تردد مسافران و زائران در جادههای گلستان به سمت مشهد مقدس، ضروری است تا برخی تغییرات عمرانی در جهت رفع نواقص جادهای استان به اجرا درآید.
عبدی در ادامه با انتقاد از وضعیت راههای کوهستانی در استان، گفت: توسکستان به عنوان یک جاده کوهستانی پر تردد از وضعیت ایمنی مناسبی برخودار نیست و حوادث رخ داده گویای ناایمن بودن آن است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ناایمن بودن بخش زیادی از وسایل نقلیه پرتردد در جاده های استان موجب شده تا این وسایل در برخورد با دیگر وسایل نقلیه به شدت آسیب ببینند و همواره مرگ و میر ناشی از تصادف با وسایل نقلیه ناایمن بیشتر از خودروهای ایمن است.
وی افزود: از سال ۸۴ تا به امروز هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تردد در جاده های کشور به ثبت رسیده است و این در حالی است که بر اساس برآوردهای انجام شده، رقم کشتههای ناشی از تصادفهای جادهای، نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و امروز به حدود ۱۶ هزار نفر رسیده که نشانه تاثیرگذاری آموزشهای فرهنگی و رسانهای در جامعه بوده است.
به گفته عبدی محورهای گرگان- خان ببین، بندر ترکمن- آق قلا، کلاله به مراه تپه و آق قلا به اینچه برون به دلیل کمبود تجهیزات عمرانی و الکترونیکی، از پرحادثه ترین محورهای ترددی استان به شمار میروند.
۷۰ درصد راههای گلستان روستائی و فرعی است
فرمانده پلیس راه استان در ادامه با بیان اینکه ۷۰ درصد راههای استان روستائی و فرعی است، اظهار کرد: به جز راههای اصلی که با بلوکهای سیمانی و یا گاردریل جادهسازی شده و خط رفت و برگشت دارند، مابقی راههای استان دارای سازههای جدا کننده نیست و همین مساله موجب شده تا رانندگان با کمترین انحراف به جای برخورد با مانع و یا انحراف خودرو به سمت شانه جاده با دیگر وسایل نقلیه برخورد کنند.
وی ادامه داد: تردد ادوات کشاورزی در فصل برداشت محصول نیز از دیگر دلایل افزایش حوادث جادهای است که به علت اتصال جادههای روستائی به بزرگراهها رخ میدهد.
عبدی گفت: اگر چه برای کاهش تصادف در جادههای روستائی برنامههای آموزشی زیادی در مساجد و مزارع برای روستائیان به اجرا درآمده است، اما ضروری است تا مسئولان اقدامی اساسی برای رفع مشکلات راههای روستائی و کاهش تصادف ادوات کشاورزی انجام دهند.
رتبه سوم گلستان در ایجاد قرارگاههای پلیس
عبدی در ادامه با بیان اینکه گلستان در رابطه با قرارگاههای پلیس بین جادهای و ۱۰ میلیون همیار پلیس، رتبه سوم در کشور را دارا است، گفت: این دو عامل سبب شد تا نوروز امسال، برخلاف سالهای گذشته با کاهش چشمگیر حوادث جادهای نسبت به سالهای قبل روبرو شویم.
وی از کاهش ۴۳ درصدی تصادفها در خرداد امسال خبر داد و گفت: بر خلاف خردادماه، آمار تصادفهای جادهای و کشتههای ناشی از این تصادفها در فصل تابستان امسال بسیار بالا بود، که امید داریم در ایام تعطیلات نوروز و تابستان ۹۷ با این میزان حوادث جادهای روبرو نشویم.
افزایش ۱۱ درصدی برخورد با متخلفان
فرمانده پلیس راه استان، اظهار کرد: با وجود کمبود امکانات جادهای پلیس حساسیت و سختگیری بیشتری در رابطه با تخلفات جادهای انجام دادهایم، به گونهای که امسال برخورد با رانندگان متخلف افزایش ۱۱ درصدی داشته است.
عبدی افزود: حضور پلیس و دوربینهای کنترل سرعت از جمله عوامل افزایش برخورد با رانندگان متخلف بوده که با نصب ۱۸ دوربین جدید در جادههای استان تعداد آنها به ۲۲ دوربین رسیده است، که تاثیر بسزائی در کاهش حوادث خواهد داشت.
فرمانده پلیس راه استان در بخش دیگری از گفتگوی خود، از حوادث ترافیکی شهری سخن گفت و افزود: اگر چه با آموزشهای ارائه شده، این بخش با کاهش روبرو بوده است، اما برخی عوامل از جمله عدم توجه به قوانین رانندگی و آموزشهای یک ماهه به داوطلبان متقاضی گواهینامه، بدون آموزشهای طولانی مدت از دوران خردسالی و نوجوانی موجب بروز حوادث ترافیکی شهری شده است.
اختصاص ۳۴ درصد فوتیهای برون شهری به موتور سیکلت سواران
عبدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ۳۴ درصد فوتی تصادفهای برون شهری به موتورسیکلتها اختصاص دارد، گفت: با تمامی تدابیر اندیشیده شده، از جمله آموزش و اهدای کلاه ایمنی به۲۴ هزار راکب موتور سیکلت در استان، همچنان شاهد تصادف و کشته شدن راکبان موتورها در جادههای برون شهری استان هستیم، که نیازمند اقدامات جدی است. تعداد زیادی از راکبان موتور سیکلتها به دلیل نداشتن بیمه و گواهینامه پس از تصادف و ناتوانی در پرداخت خسارتها، راهی زندان میشوند
عبدی ادامه داد: تعداد زیادی از راکبان موتور سیکلتها به دلیل نداشتن بیمه و گواهینامه پس از تصادف و ناتوانی در پرداخت خسارتها، راهی زندان میشوند.
وی افزود: برنامه جدیدی از جمله نصب پلاک در قسمت جلوی موتور سیکلتها در دستور کار قرار گرفته، اما هنوز ابلاغ نشده است و چنانچه اجرائی شود، رصد راکبان متخلف برای پلیس بسیار آسانتر خواهد شد.
به گفته عبدی، چنانچه خواهان کاهش آمار حوادث جادهای و کشتههای ناشی از آن هستیم باید همه دستگاههای مسئول در این حوزه پای کار بیایند، در غیر این صورت نمیتوان امید داشت که کشتهها و حوادث جادهای آنطور که دلخواه مردم و مسئولان است، کاهش چشمگیری پیدا کند.
فرمانده پلیس راه استان، در پایان از شهروندان گلستانی درخواست کرد تا برای طرح شکایات خود در رابطه با نحوه عملکرد پلیس راه استان گلستان، با شماره ۲۱۸۲۲۳۰۸ و ۳۰۴ تماس حاصل کنند تا مطالبات آنان مورد پیگیری قرار گیرد.
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