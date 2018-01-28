چاقی عامل عود مجدد سرطان پروستات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آرش سمیعی سرپرست تیم تحقیق از دپارتمان اورولوژی پیتزبرگ پنسیلوانیا در این باره می گوید: «سرطان پروستات شایع ترین نوع سرطان در مردان است و در بالغ بر ۳۰ درصد بیماران بعد از برداشتن پروستات، مجددا سرطان بازمی گردد.»

تیم تحقیق داده های ۱۱۰۰ بیمار مبتلا به سرطان پروستات را بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ که پروستات شان برداشته شده بود، بررسی کردند. میانگین سنی افراد در زمان تشخیص بیماری ۶۰ سال بود.

طبق بررسی ها، ۳۴ درصد افراد چاق و ۱۹ درصد مبتلا به سندروم متابولیک بودند؛ سندروم متابولیک گروهی از فاکتورهای پرخطر است که موجب افزایش احتمال ابتلا به بیماری قلبی، سکته و دیابت می شوند.

مشخصات سندروم متابولیک شامل قندخون بالا، چاقی، میزان غیرعادی کلسترول یا تری گلیسیرید و فشارخون بالا است.

بیماران این مطالعه به مدت میانگین ۴ سال تحت نظر بودند. به گفته محققان، سرطان پروستات در بیش از ۳۲ درصد افراد چاق بازگشت درحالیکه تنها در ۱۷ درصد افراد غیرچاق این سرطان مجددا عود کرد.

همچنین طبق نتایج این مطالعه، بیماران مبتلا به سندروم متابولیک بیش از ۴ برابر افراد فاقد این سندروم در معرض ریسک بالا بازگشت سرطان پروستات بودند.

سمیعی در ادامه تاکید می کند: «بیماران مبتلا به سرطان پروستات که چاق بوده یا مبتلا به سندروم متابولیک هستند و تحت جراحی برداشتن پروستات قرار گرفته اند، در معرض ریسک بالا عود مجدد بیماری شان هستند، و باید بیشتر بر درمان های بعدی شان تمرکز نمایند.»