انفجار نور درانقلاب علمی قروه/ وضعیت آموزشی نیازمند تغییرتفکر است

به گزارش خبرنگار مهر، صدای خنده و شادی با سلام و احوالپرسی های گرم و صمیمی میان دانش آموز و معلم تمام سالن را پر کرده. موزیک پخش شده در فضا هیجان میان حاضران را بیشتر می کند. اینجا بزم علمی میان ستارگان برپاست. بزمی که پس زمینه اش را اگر ورق بزنی به تلاش، اعتماد به نفس و همتی ماندگار می رسید.

از نخبگان برتر علمی تا معلمان پرتلاش در این پایکوبی علمی حضور داشته و همه خنده های دلنشین بر لب دارند. خنده هایی که برگ برگ کتاب های دوران مدارس رو برای همه رونمایی می کرد.

مراسم جشن ستارگان امسال به نسبت سال های قبل چند تفاوت ویژه و چشم گیر داشت. یکی حضور معلمان دوران ابتدایی نفرات برتر کنکور سراسری و کاردانی بود که بارزترین و جالب ترین بخش برنامه محسوب گردید و دیگری هم تغییری در لیست برنامه دیده می شد که از حالت سخنرانی و مسئول محوری خارج و تریبون در اختیار تعدادی از نفرات برتر هم قرار گرفت و به تبادل تجربه و اندیشه های خود پرداختند.

اما از همه اینها که بگذری محال ممکن است بتوان از نقش تأثیرگذارترین شخص در زندگی برترین های کنکور به سادگی گذشت. کسی که همیشه در این گونه مواقع کمتر دیده شده و یاد نمی شود. کسی که به گفته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان از ابتدای آغاز دوران مدرسه تا روز کنکور دلواپسی هایش تمام نداشت و دعاهایش همیشگی بود. کسی که دست همه را گرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن را آموخت. کسی که بند بند دلش با آرامش عجین بود. کسی که به احترامش تمامی حضار ایستاده دست زدند هیچکس نبود به جز مادر.

دیدن شدن نخبگان

رشته اش ریاضی است و با رتبه ۱۸ به مهندسی برق رسیده و به دنبال ادامه راه برای مدارج بالاتر است. «محسن کاشفی کیا» برنامه ریزی به صورت مداوم با مطالعه دقیق و در دو مرحله بازیابی و بازخوانی مطالب مهم و ضروری را اساس موفقیت خود می داند.

او به دنبال این است که پس از طی کردن مدارج بالای علمی بتواند کارآفرینی موفق در حوزه مهندسی برق شود و به دوستان خود چنین پیشنهاد می کند که اعتماد به نفس داشته و تلاش کنند اینکه گفته می شود همه چیز به داشتن امکانات و استعداد است را جدی نگیرند.

«کاشفی کیا» خطاب به مسئولان، خواستار حمایت همه جانبه از جوانان نخبه شد و گفت: «از مسئولان تقاضا دارم که نخبگان رو از یاد نبرند چون کنکور اول راه است و باید ادامه راه را مسئولان هموار کنند و همچنین کارهای بهتری برای نخبه پروری انجام دهند».

تسهیل در فرآیند کنکور

با رتبه ۷۸ در کنکور تجربی موفق شده رشته مورد علاقه اش حرفه پزشکی را به دست بیاورد. «سینا اوسطی» دیگر ستاره برتر علمی است که برنامه ریزی برای موفقیت را در تک تک لحظات زندگی حتی اوقات فراغت می داند.

او که دوست دارد متخصص اطفال شود و راه علم پزشکی را ادامه دهد به همسن و سالان خود می گوید: «پیشنهاد می کنم یک سال برای کنکور را جدی بگیرند و اگر می خواهند موفق شوند بدانند که آینده شان ارزش این را دارد که این یک سال را از یکسری مسایل بگذرند و برای رسیدن به اهداف خودشان تلاش کنند».

«اوسطی» هم ضمن اینکه تقاضای توجه به آینده جوانان را از مسئولان دارد، خواستار تسهیل در فرآیند کنکور شد. به گفته او امروزه فرآیند کنکور حالت بازاری به خود گرفته و اگر بشود از این روال خارج شده و نوعی تجربه علمی به حساب بیاید می توان شاهد کاهش استرس دانش آموزان شد.

مهیا کردن شرایط مناسب

در مسابقات جهانی نور تیمشان جزو صد تیم برتر شده است. هردو نگاه علمی به زندگی را به آینده خود پیوند زده اند. «مهدی معظمی» و «امیرحسین مالکی» جزو نفرات برتر در مسابقات جهانی نور هستند و هدفشان را جدای از کسب موفقیت در درس، شرکت کردن در مسابقات ویژه قرار داده اند.

به گفته آنان نباید تنها متکی به درس بود و نیاز است که در کنار درس کارهای دیگری هم انجام داد.

«امیرحسین مالکی» معتقد است که انسان باید ابتدا برای اهدافش برنامه ریزی داشته باشد و سپس به ذهن خود رجوع کرده و ایده گرفته و از آن بهره برداری کند. او می گوید برای موفقیت بهتر باید خوب دید و خوب کار کرد.

این دو ستاره برتر علمی خواستار حمایت مسئولان هستند و بر این باورند که مسئولان باید به جوانان با مهیا کردن شرایط و امکانات خوب انرژی بدهند و آنان را همیشه در سیستم برنامه ریزی های خود ببینند.

تلاش برای یک کار گروهی

دو سال پیش در جشن ستارگان خواستار تغییراتی در روند برگزاری مراسم شد و حال با گذشت این دو سال دیده می شود که این تغییرات تا حدودی حاصل شده است و خرسندی از این تغییر را می توان در چهره اش حس کرد و دید.

«عباس آئینی»؛ مدرس نمونه ای که همه ساله در راستای تلاش برای موفقیت دانش آموزان اش به عنوان دبیر نمونه معرفی می شود. وی در چهارمین دوره برگزاری جشن ستارگان در قروه خواستار خروج مراسم از تک محوری و سخنرانی تنها مسئولان شد. تقاضایی که در شورای آموزش و پرورش قروه توسط خبرنگار مهر انعکاس یافته و این بار برای ششمین دوره هرچند ضعیف اما عملی شد.

در همین رابطه «آئینی» در گفت و گو با خبرنگار مهر گرچه این تغییر را مناسب دانست اما از فاصله بسیار تا رسیدن به ایده آل ها گفت و اظهار داشت: «هنوز تغییرات لازم آن طور که باید اجرا شود به صورت ایده آل نیست هرچند تلاش ها برای به استاندارد رسیدن چنین برنامه هایی قابل تقدیر است».

به گفته وی اگر اینگونه مراسم ها خلاصه تر بوده و بیشتر از تجمع علمی و فرهنگی در راستای ارائه راهکارها به عنوان شارژر روحی استفاده شود.

«آئینی» راهکار بهتر شدن برگزاری جشن ستارگان را در تشکیل یک کار گروهی دانست و افزود: «این گونه اجتماعات با همکاری دبیران به خصوص کسانی که صاحب نظر هستند به صورت یک کار گروهی مؤثرتر خواهد بود و بدین صورت جنبه های مختلف تشویق و ترغیب دانش آموزان کاملاً در نظر گرفته می شود».

این دبیر نمونه در ادامه به وضعیت آموزشی در کشور پرداخت و بیان کرد: «برای بهتر شدن وضعیت آموزشی در کشور ما نیازمند تغییرات اساسی در تفکر جامعه در راستای اهمیت دادن به آموزش و پرورش به عنوان نیرو محرکه جامعه و پیشرفت علمی و اخلاقی هستیم».

به گفته وی این تغییر فکر یعنی کسانی که در بحث نظری اعتقادی را دارند باید در عمل هم همان گونه رفتار کنند و همچنین کسانی که در بحث بودجه ریزی کشوری همانند نمایندگان مجلس دخیل هستند باید اهتمام بیشتری در اختصاص بودجه به آموزش و پرورش داشته باشند.

«آئینی» توجه به بودجه بیشتر در حوزه آموزش را مهم خواند و معتقد بود که این همان کاری است که کشورهای پیشرفته هم اکنون به آن التزام علمی و عملی دارند.

وی یادآور شد: اگر این تغییر تفکر حاصل شود بقیه موارد به به طور ناخودآگاه تغییر کرده و در همین راستا انجام می شوند.

«عباس آئینی» در ادامه از ضعف نا مشخص بودن وضعیت کنکور در آینده خبر داد و تصریح کرد: «جای تأسف است که هم اکنون دانش آموزان پایه یازدهم نمی دانند که سال آینده کنکور چگونه برگزاری خواهد شد و اصلاً وضعیت به چه صورت خواهد بود».

به گفته وی این بی اطلاعی از وضعیت کتاب های درسی و کنکور حتی از طرف مسئولان امر و مؤلفان کتاب ها، برای دانش آموزان نوعی استرس و سردرگمی به همراه داشته و در این زمینه معلمان و والدین آن گونه که باید نمی توانند به دانش آموزان کمک کرده و قدمی در مسیر رشد و تعالی آنان بردارند.

در هر صورت جشن ستارگان در قروه به انقلاب علمی تبدیل شده است. انقلابی که با تلاش ماندگار دانش آموزان به انفجار نور در این ایام دهه فجر نزدیک بود.