خط ۵ مترو تا ۳ بامداد فعالیت داشت

جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از اطلاع از ترافیک اتوبان کرج پیش بینی شد تعداد مسافران خط ۵ مترو افزایش یابد گفت: پس از شدت گرفتن بارش برف، پیش بینی های لازم برای خدمات رسانی به مسافران خط ۵ مترو انجام شد و این خط تا ساعت ۳ بامداد به فعالیت خود ادامه داد.

وی افزود: همچنین در خط یک مترو (تجریش-کهریزک) نیز تا ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱ بامداد خدمات رسانی ادامه داشت. همچنین برخی از مسافران و در راه ماندگان نیز در برخی ایستگاه های خط ۵ اسکان موقت داده شده و پس از استراحت از سرویس مترو استفاده کردند.