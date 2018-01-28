  1. جامعه
  2. شهری
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۰

خط ۵ مترو تا ۳ بامداد فعالیت داشت

خط ۵ مترو تا ۳ بامداد فعالیت داشت

رئیس هیئت مدیره شرکت بهره برداری مترو از فعالیت خط ۵ مترو تا ساعت ۳ بامداد خبر داد.

جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از اطلاع از ترافیک اتوبان کرج پیش بینی شد تعداد مسافران خط ۵ مترو افزایش یابد گفت: پس از شدت گرفتن بارش برف، پیش بینی های لازم برای خدمات رسانی به مسافران خط ۵ مترو انجام شد و این خط تا ساعت ۳ بامداد به فعالیت خود ادامه داد.

وی افزود: همچنین در خط یک مترو (تجریش-کهریزک) نیز تا ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱ بامداد خدمات رسانی ادامه داشت. همچنین برخی از مسافران و در راه ماندگان نیز در برخی ایستگاه های خط ۵ اسکان موقت داده شده و پس از استراحت از سرویس مترو استفاده کردند.

کد مطلب 4211888
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها