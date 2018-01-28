کشف پیچیده ترین ویروس های جهان در عمق اقیانوس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، این خانواده از ویروس ها که در آزمون های استاندارد آزمایشگاهی قابل کشف و شناسایی نیستند دی ان ای بسیار پیچیده ای دارند و دانشمندان بیم دارند که ویروس های یادشده ممکن است در خارج از آب و حتی در درون بدن انسان وجود داشته باشند.

مارتین پولز از دانشگاه ام آی تی و عضو گروه محققان معتقد است ویروس های یادشده تنها در اقیانوس ها زندگی نمی کنند و باید برای شناسایی آنها در دیگر نقاط دنیا نیز تلاش کرد.

کشف این ویروس ها حاصل سه ماه تحلیل و بررسی نمونه های آب موجود در اقیانوس ها بوده که از سواحل مختلف ماساچوست شناسایی شده اند. پژوهشگران هنوز موفق به شناسایی کامل و دقیق ویژگی های زیستی این ویروس ها نشده اند، ولی آنها معتقدند با بررسی ویروس های یادشده می توان به جزئیات تازه ای در مورد نحوه تکامل ویروس ها دست یافت و پاسخ برخی سوالات بی جواب علمی را پیدا کرد.

ویروس های یادشده که از خانواده ویروس های دم کوتاه دانسته می شوند از جمله نمونه های بسیار قدیمی ویروس های مخربی با دی ان ای های مرگبار هستند که بر خلاف ویروس های دیگر که معمولا بین ۴۰ تا ۵۰ هزار ژن دارند، دارای حدود ۱۰ هزار ژن می باشند.