تولید هولوگرام های سه بعدی شناور در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، این هولوگرام ها توسط محققان دانشگاه بریگهام یانگ آمریکا تولید شده اند و با استفاده از دستگاه خاصی به نام دستگاه نمایش تله اپتیکال نمایش داده می شوند که قادر به پرتاب اشعه لیزر می باشند.

با استفاده از دستگاه یادشده می توان تصاویر متنوع و دلخواه کوچکی را به صورت سه بعدی طراحی کرد و آنها در فضای اطراف به طور معلق به نمایش گذاشت. تصاویر یادشده رنگی هستند و کاملا طبیعی به نظر می رسند.

این تصاویر بر خلاف هولوگرام های دو بعدی از هر زاویه ای به خوبی دیده می شوند و در عمل مانند اشیایی هستند که با استفاده از چاپگرهای سه بعدی تهیه می شوند. قابلیت تحرک سریع نیز آنها را جذاب تر می کند.

دستگاه تولید این هولوگرام ها هنوز محدودیت هایی دارد و از جمله تنها قادر به تولید تصاویری بسیار کوچک است، اما محققان می گویند در آینده تولید تصاویر سه بعدی شناور در فضا در ابعاد بزرگتر ممکن خواهد شد.