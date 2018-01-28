اسکان اضطراری ۸۲۰۰نفر و توزیع ۱۰هزار تخته پتو بین در راه ماندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی با اشاره به امدادرسانی به هموطنان متاثر از برف و کولاک از ۵ بهمن ماه تا ساعت ۱۰ صبح امروز (۸ بهمن ماه) در ۱۸ استان متاثر از برف و کولاک بیان کرد: استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، همدان و مرکزی متاثر از برف و کولاک بوده‌اند.

وی با بیان اینکه ۳۱۰ تیم عملیاتی متشکل یک هزار و ۲۵۴ امدادگر نسبت به ارائه خدمات امدادی در ۱۱۸ محور شهر و روستا اقدام کردند، ادامه داد: در مجموع به ۲۷ هزار و ۲۰۰ تن از هموطنان امدادرسانی شد و ۸ هزار و ۲۰۰ نفر هم به صورت اضطراری اسکان داده شدند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به انتقال ۲۱ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۶ مصدوم، خاطرنشان کرد: ۱۰ هزار و ۵۰۰ تخته پتو، ۳ هزار و ۷۰۰ بطری آب معدنی، ۲ هزار و ۵۰ قوطی انواع کنسروجات، ۳۰۰ کیلوگرم خرما، یک هزار قرص نان و ۲ هزار و ۷۰۰ بسته بیسکوییت میان هموطنان متاثر از برف و کولاک توزیع شده است.

فتحی در پایان تاکید کرد: طی این مدت یک هزار و ۲۵۵ دستگاه خودرو از برف و کولاک رهاسازی شد.