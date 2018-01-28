اولین محصول سلول های بنیادی برای درمان بیماری های پوست رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، این محصول در مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید شده است.

با راه اندازی این خط تولید و تولید این محصول، جمهوری اسلامی ایران در رده ١٣ کشور برتر دنیا در زمینه سلول های بنیادی و محصولات پوستی قرار گرفت.

به دنبال تحقیقاتی که از سال ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ توسط مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشگران رویان در تولید فیبروبلاست، کراتونوسیت و ملانوسیت و تمام رده های پوستی آغاز کردند، این محصول تولید شد.

این سلول ها در درمان اسکارهای آکنه، اسکارهای تروفیک، اسکارهای لیشمانیوزیز، زخم های مزمن، زخم های دیابتی و سوختگی های محدود مورد استفاده گسترده قرار گرفت که با نتایج مطلوبی همراه بوده است.