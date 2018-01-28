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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۹

با حضور وزیر بهداشت؛

اولین محصول سلول های بنیادی برای درمان بیماری های پوست رونمایی شد

اولین محصول سلول های بنیادی برای درمان بیماری های پوست رونمایی شد

اولین محصول سلول های بنیادی برای درمان بیماری های پوست با عنوان «رنیو درم سل» با حضور وزیر بهداشت، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیرعامل بنیاد برکت رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، این محصول در مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید شده است.

با راه اندازی این خط تولید و تولید این محصول، جمهوری اسلامی ایران در رده ١٣ کشور برتر دنیا در زمینه سلول های بنیادی و محصولات پوستی قرار گرفت.

به دنبال تحقیقاتی که از سال ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ توسط مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشگران رویان در تولید فیبروبلاست، کراتونوسیت و ملانوسیت و تمام رده های پوستی آغاز کردند، این محصول تولید شد.

این سلول ها در درمان اسکارهای آکنه، اسکارهای تروفیک، اسکارهای لیشمانیوزیز، زخم های مزمن، زخم های دیابتی و سوختگی های محدود مورد استفاده گسترده قرار گرفت که با نتایج مطلوبی همراه بوده است.

کد مطلب 4212108

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    نظرات

    • Ali AE ۲۱:۰۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      1 0
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      سلام آیا برای سوختگی های قدیمی پوست هم موثره و چطور میتونیم به این محصول دسترسی پیدا کنیم(ما در منطقه ی محروم هستیم)
    • Ali AE ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
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      لطفا راهنماییم کنید
    • توفیق سلمانی IR ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
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      باسلام پوستم لکه لکه شده یعنی میگن پیسته یا همون فکرکنم برس هستش ولی هنوزصورتم نزده لطفااگه میشه کاری کرد بگید از آبادان هستم

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