  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

۹ محور مواصلاتی مسدود است

۹ محور مواصلاتی مسدود است

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی را اعلام کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی - رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجاگفت: تا ساعت ۱۲ یکشنبه محورهای زیر همچنان مسدود است:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.
۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.
۳محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان.
۴-محور یاسوج-پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد بعلت بارش برف مسدود می باشد و محور جایگزین یاسوج-سمیرم-پادنا می باشد.
۵-در استان گیلان محور پونل -خلخال به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی.
۶-محور کرج - چالوس در استان های البرز و مازندران به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی.
۷-محور قزوین - همدان در استان قزوین به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی.
۸-محورهای قزوین - زنجان, قزوین - رشت, زنجان - طارم, تهم - طارم و بوئین زهرا به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی.
۹-محور رزن -قزوین در استان همدان به علت بارش برف و کولاک

کد مطلب 4212229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها