۹ محور مواصلاتی مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی - رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجاگفت: تا ساعت ۱۲ یکشنبه محورهای زیر همچنان مسدود است:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان.

۴-محور یاسوج-پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد بعلت بارش برف مسدود می باشد و محور جایگزین یاسوج-سمیرم-پادنا می باشد.

۵-در استان گیلان محور پونل -خلخال به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی.

۶-محور کرج - چالوس در استان های البرز و مازندران به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی.

۷-محور قزوین - همدان در استان قزوین به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی.

۸-محورهای قزوین - زنجان, قزوین - رشت, زنجان - طارم, تهم - طارم و بوئین زهرا به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی.

۹-محور رزن -قزوین در استان همدان به علت بارش برف و کولاک