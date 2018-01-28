گوتبورگ میزبان صد سالگی اینگمار برگمان شد/ حضور کارگردان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اینگمار برگمان که سال ۱۹۱۸ متولد شد امسال صد ساله می‌شود و بزرگ‌ترین مراسم گرامیداشت صد سالگی برای وی با شروع جشنواره فیلم گوتبورگ(گوتنبرگ) آغاز شد.

در این جشنواره که از ۲۶ ژانویه شروع شده و تا ۵ فوریه ادامه دارد شماری از فیلم‌های این کارگردان به نمایش درمی‌آید و رویدادهای ویژه‌ای برای بزرگداشت وی تدارک دیده شده است.

یوناس هولمبرگ مدیر هنری این جشنواره از برگمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارگردان‌های صنعت سینما یاد کرد و افزود: اسم او موجب قدرت و خلافیت رویداد امسال می‌شود.

این در حالی است که برگمان خود از ۱۹۹۴ تا زمان درگذشتش در سال ۲۰۰۷ مدیر افتخاری این جشنواره سینمایی بود.

با این حال از آنجا که برگمان علاقه‌ای به سفر کردن نداشت معمولا از راه دور با این جشنواره که در جنوب سوئد برگزار می‌شود ارتباط برقرار می‌کرد و فیلم‌هایی را برای نمایش در آن انتخاب می‌کرد یا مطلب و مقاله می‌نوشت.

با همکاری برگمان و این جشنواره یک جایزه نیز به نام وی برای تجلیل از کارگردان‌هایی که فیلم اول خود را ساخته‌اند، راه‌اندازی شده بود.

سال ۱۹۹۶ برگمان ۱۱ فیلم محبوبش را برای نمایش در این فستیوال انتخاب کرده بود که تنها کارگردانی که از میان سازندگان آن مجموعه زنده است مارگارت فون تروتا کارگردان آلمانی است. وی در فستیوال امسال حضور دارد و در عین حال مستندی درباره برگمان ساخته است.

امسال فیلم‌های منتخبی از برگمان به انتخاب چهره‌های شاخص دیگر انتخاب شده تا در این جشنواره به نمایش درآید که فیلم «صحنه هایی از یک ازدواج» ‌ساخته ۱۹۷۳ به انتخاب ژولیت بینوش، «ساعت گرگ» ساخته ۱۹۶۸ به انتخاب مارگارت فون تروتا، «حاشیه زندگی» محصول ۱۹۵۸ به انتخاب برادران داردن، کارگردان‌های بلژیکی و «فانی و الکساندر» محصو ل ۱۹۸۳ به انتخاب آگنسکا هالند کارگردان لهستانی از جمله آنهاست.

در سال ۲۰۱۶ نیز انستیتو فیلم سوئد از نویسندگان و کارگردان‌های سوئدی خواست تا با ساخت فیلم‌های کوتاه ۶ دقیقه‌ای به ارایه دیدگاه‌شان از جهان برگمان بپردازند. این فیلم‌های کوتاه در قالب هفت فیلم در جشنواره امسال به نمایش در می‌آیند.

ارکستر سمفونی گوتبورگ نیز یک برنامه نوازندگی موسیقی زنده همراه رقص نور و تصاویر ویدیویی تدارک دیده که اجرا می شود.

از آنجا که برگمان به موسیقی بسیار علاقه داشت و در سال ۱۹۷۵ فیلمی از فیلمنامه‌ خودش درباره اپرای موزارت «فلوت سحرآمیز» ساخته بود ، گوتبورگ امسال اجرایی از این اپرا را نیز برگزار می‌کند.

سمیناری با عنوان «یک قرن برگمان: برگمان در کتاب‌ها» نیز که به ریاست بنیاد اینگمار برگمان برگزار می‌شود به بررسی آثار که توسط و یا درباره وی نوشته شده می‌پردازد.

همچنین جایزه برگمان به یک کارگردان تازه‌کار در سطح بین‌المللی که با فیلم‌هایش تم وجودی این فیلمساز را زنده کرده باشد، اهدا می‌شود.

امسال هشت کارگردان با فیلم‌هایشان در این بخش نامزد شده‌اند که یکی از آنها صدف فروغی کارگردان ایرانی-کانادایی با فیلم «آوا» است.

فیلم «آوا» در بخش مسابقه فیلم های اول و دوم جشنواره بین المللی فیلم تورنتو ٢٠١٧ حضور داشت و در نهایت جایزه بهترین فیلم از نگاه هیات داوران فیپرشی را در این رویداد سینمایی از آن خود کرد. «آوا» محصول مشترک ایران، کانادا و قطر و اولین فیلم بلند صدف فروغی است.