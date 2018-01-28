مردم باید کارکرد علم را در بالین حس کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم رونمایی از اولین محصول سلول های بنیادی در حوزه پوست، با بیان اینکه بخش کاربردی علم اهمیت بیشتری دارد، گفت: مردم باید کارکرد علم را در بالین بیشتر حس کنند.

وی افزود: آنچه که امروز بسیار ارزشمند است، بعد از اخلاق، علم است چرا که توانمندی علمی بشر با سرعت زیادی درحال پیشرفت است و اگر ایران یک سال از این پیشرفت ها عقب بماند، در مقایسه با نیم قرن گذشته، بیش از ٢٠ سال عقب می ماند.

وزیر بهداشت ادامه داد: خوشبختانه آنچه که در صحنه بین المللی مشاهده می کنیم، این است که دانشمندان خودشان را آلوده سیاست نکرده اند و فکر می کنند زندگی کوتاه تر از آن است که خود را از پیشرفت و تولید محصول و آرامش و آسایش مردم محروم کنند.

هاشمی خاطرنشان کرد: البته در این میان نخاله هایی هم در دنیای استکبار وجود دارند که با تولید محصولات زیان آور به ویژه در حوزه های نظامی باعث سلب آرامش مردم جهان شده اند.

وزیر بهداشت افزود: در ایران علیرغم محدودیت هایی که وجود دارد و فضای عمومی کشور که عده ای آن را به سمت ناامیدی می برند، دانشمندان خوب کار کردند.

هاشمی با بیان اینکه تولید علم در حوزه بهداشت و درمان وضعیت خوبی در کشور دارد، اما در حوزه های دیگر نیاز به تلاش بیشتری است، گفت: در تولید علم کمترین هزینه را کردیم و به عنوان نمونه در این مرکز با کمک دانشگاه علوم پزشکی تهران، همراهی خیرین و همت والای دانشمندان کار را پیش برده ایم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: اگر به بودجه تحقیقاتی کشور در حوزه علوم پزشکی نگاه کنیم در مقایسه با سایر حوزه ها، بودجه ناچیزی است، درحالیکه ١٠ درصد دانشجویان و ٣٨ درصد تولید علم در این حوزه است.

هاشمی با بیان اینکه ظلم است که عده ای این پیشرفت ها را نمی بینند و فضا را متشنج می کنند و بقیه را زیرسوال می برند، گفت: معتقد هستم چه افرادی که در ایران هستند و چه آنهایی که در خارج مرزها زندگی می کنند، نباید در پازلی قرار بگیرند که عده ای می خواهند به یاس و ناامیدی دامن بزنند.

وزیر بهداشت گفت: فکر می کنید چرا به دنبال جذب سرمایه های علمی کشور هستند، زیرا می دانند کشور از مسیر دانشمندان به توفیق و پیشرفت دست پیدا می کند و همین که در شرایط ناامیدی دانشمندان می گویند ما می توانیم، این جهاد اکبر است و باعث مباهات است که دانشمندان ما به فکر توسعه و تحقیقات شان هستند، کاش در سایر حوزه ها نیز اینگونه بیندیشیم.

هاشمی گفت: آنچه که در نوآوری و کارهای جدید به آن رسیدیم، اول خودباوری است و اگر خودباوری وجود نداشته باشد، توفیقی حاصل نخواهد شد، لذا نباید اجازه دهیم خودباوری را از ما بگیرند و درعین حال نباید خسته شد.

وزیر بهداشت ادامه داد: باید در حوزه علم پیشرفت کنیم چراکه رقابت اصلی آنجاست، راهش این است که دانشگاه ها گرفتار حاشیه ها نشوند و به وظیفه اصلی خود بپردازند و خوشبختانه در دانشگاه های علوم پزشکی همین شرایط وجود دارد و پیشرفت های روزافزونی حاصل می شود.

هاشمی ادامه داد: در زمینه راه اندازی این خط تولید، پژوهشگاه رویان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کمک کردند و این فقط بخشی از همکاری های ما با این مجموعه ها است.

وزیر بهداشت با تشکر از دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مهمترین نهاد علمی کشور، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت نیز به دانشگاه کمک خواهد کرد. به جز تسهیل امور اداری، در زمینه کسب مجوزها در حوزه کیفیت، سازمان غذا و دارو باید سختگیری های لازم را داشته باشد و دلیل آن هم این است که دانشمندان افتخار ملی هستند و محصولاتشان باید در آن سوی مرزها محک بخورد و مردم باید باور کنند که توانمندی ما در عرصه بین المللی توانسته خودی نشان دهد.

هاشمی گفت: اگر گام های اول محکم برداشته شود، می توان از علم سلول های بنیادی نهایت بهره را برد، زیرا علم شوخی بردار نیست و باید در عرصه های بین المللی رقابت کرد و کسی موفق است که در دانش، مهارت و سلامت برتر از دیگران باشد.

وزیر بهداشت بیان کرد: مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی کار خود را به خوبی پیش برد اما باید مجوزهای بین المللی هم کسب شود.

هاشمی با بیان اینکه در بخش بالین، صرف نوشتن مقاله مهم نیست بلکه بخش کاربردی علم اهمیت بیشتری دارد، اظهارداشت: در ایران حوادث و سوانح زیاد است و پیشرفتها باید در خدمت پیشگیری و درمان مردم باشد و مردم باید کارکرد علم را در بالین بیشتر حس کنند.