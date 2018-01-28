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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

نشست ستاد مدیریت بحران تهران آغاز شد

نشست ستاد مدیریت بحران تهران آغاز شد

جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران در استانداری تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش شدید برف و بررسی وضعیت خدمات رسانی در استان تهران، جلسه ستاد مدیریت بحران تهران آغاز شد.

این نشست با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مختلف در محل استانداری تهران در حال برگزاری است.

کد مطلب 4212386

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