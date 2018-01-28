نشست ستاد مدیریت بحران تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش شدید برف و بررسی وضعیت خدمات رسانی در استان تهران، جلسه ستاد مدیریت بحران تهران آغاز شد.

این نشست با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مختلف در محل استانداری تهران در حال برگزاری است.