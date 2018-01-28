مشکلی برای تردد خودروها در بازار مرکزی میوه و تره بار وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین رحیمی در بازدید از عملیات برف روبی در سطح میدان مرکزی میوه و تره بار گفت: عملیات برف روبی از نخستین ساعات بامداد شروع شده است و هم چنان ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت با اشاره به هشدارهای هواشناسی و یخبندان اظهار داشت: به دلیل شدت بارش برف همه نیروهای اجرایی میدان مرکزی امشب در آماده باش کامل می‌باشند.

رحیمی افزود: برای تسریع در روند برف روبی ۲ دستگاه لودر به منظور پشتیبانی مناسب به سایر تجهیزات افزوده شد و شن و نمک پاشی در چند نوبت از عصر امروز آغاز می‌شود.

رحیمی در گفت‌وگو با تیم عملیات برف روبی از معابر و مبادی ورودی میدان مرکزی نکات مورد نظر را گوشزد کرد.

همچنین وی دستورات ویژه‌ای به مدیران میادین و بازارهای میوه و تره باری سطح شهر به منظور تسهیل تردد شهروندان صادر کرد.

گفتنی است، میدان مرکزی میوه و تره بار با ۸ ورودی و بیش از ۲۷۰ هکتار وسعت بزرگترین مرکز عرضه میوه کشور محسوب می‌شود.