بهره گیری از ۴۳۲ نفر نیروی انسانی برای برف روبی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه حاجوی شهردار منطقه ۷ تصریح کرد: اکیپ های برف روبی منطقه با شروع فصل بارش در حال آماده باش کامل قرار دارند و همزمان با بارش برف، تجهیزات و ماشین آلات برف روبی در کلیه نقاط از پیش تعیین شده مستقر شده و در حال خدمت رسانی هستند.

وی با اشاره به فعالیت ۴ دستگاه نمک پاش مکانیزه، ۵ دستگاه کامیون ۶ چرخ و ۱۰ دستگاه خاور و ۶ نیسان در سطح نواحی ۵ گانه و با بهره گیری از ۴۳۲ نفر نیروی انسانی، افزود: بررسی و شناسایی نقاط حساس منطقه و جانمایی بیش از ۸۷ مخزن شن مخصوص در سطح نواحی، معابر اصلی و فرعی و محدوده بزرگراه ها نیز از دیگر اقدامات ستاد برفروبی منطقه هفت است.

حاجوی گفت: نیروهای اجرایی منطقه با آمادگی کامل به خدمات رسانی بهینه به شهروندان و ساماندهی مسیرهای تردد آنها پرداخته و تمهیدات ویژه ای را برای پخش شن، یخ زدایی، رفع لغزندگی و برف تکانی درختان در تمامی معابر انجام و تردد در معابر اصلی و فرعی سطح منطقه روان و در حال انجام است.

شهردار منطقه ۷ یادآور شد: در هر ناحیه شهرداران نواحی نیز همپای عوامل اجرایی در نقاط اصلی از جمله بزرگراه های امام علی(ع) و شهید صیاد شیرازی و خیابان های انقلاب، سهروردی شمالی و جنوبی، شریعتی، رمپ ورودی بزرگراه مدرس و رمپ و لوپ بزرگراه حقانی مستقر بوده و تردد در شریان های اصلی منطقه در حال انجام می باشد.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه ۷ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از هرگونه مشکلات ناشی از لغزندگی انجام و کلیه معابر سطح منطقه برای تردد عابران باز بوده و عبور و مرور در حال انجام است که امید است با تلاش کلیه نیروهای متعهد و مسئول منطقه بتوانیم خدمات شایسته ای را به شهروندان ارائه دهیم.