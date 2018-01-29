آب شدن یخچال ها واقعیت ندارد/ جهان در حال سردشدن است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ دیشب مصاحبه ای درباره موضوعات مختلف از جمله تغییرات آب وهوایی انجام داد. اما توصیف وی از وضعیت آب وهوای زمین با آنچه آمار نشان می دهد و گفته های دانشمندان مطابقت ندارد.

او در مصاحبه روز یکشنبه در انگلیس ادعا کرد آب شدن یخچال های زمین واقعیت ندارد و جهان همزمان در حال سردشدن و گرم شدن است.

ترامپ در این باره گفت: دنیا هم خنک می شود و هم گرم می شود. قبلا به این موضوع تغییرات آب وهوایی نمی گفتند. این روند گرمایش جهانی بود. این اصطلاح چندان مناسب نبود چون همه جا در حال سرد شدن بود.

این درحالی است که دانشمندان مختلف حوزه آب وهواشناسی به آسوشیتدپرس اعلام کرده اند؛ تعریف رئیس جمهور آمریکا درباره تغییرات آب وهوایی درست نیست.

جنیفر فرانسیس دانشمند آب وهواشناسی در دانشگاه راتگرز دراین باره می گوید: مشخص است که دونالد ترامپ برای ابراز دیدگاه خود از برخی حقایق جایگزین درباره تغییرات آب وهوایی استفاده می کند. یخ در اقیانوس ها و خشکی به سرعت در حال آب شدن است و دلیل آن هم افزایش انتشار گازهای گلخانه ای است.

طبق آمار ۱۳۵ ساله ناسا و سازمان اقیانوسی و جوی، از سال ۱۹۷۶ میلادی تاکنون هیچ سالی سردتر از حد متوسط تاریخچه و از ۱۹۸۵ میلادی هیچ ماهی از این حد متوسط سردتر نبوده است.

همچنین رکورد گرمترین سال های جهان در چهار سال اخیر ثبت شده است. به طوریکه طبق آمار NOAA ۲۰۱۰ پنجمین سال گرم تاریخچه به حساب می آید. از سوی دیگر این آمار نشان می دهد از آغاز قرن بیست و یکم هر سال ۰.۴ درجه سانتیگراد گرمتر از متوسط دمای قرن بیستم بوده است.